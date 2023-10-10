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Смаилов сделал замечание зампреду Нацбанка

Смаилов сделал замечание зампреду Нацбанка Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Алихан Смаиловна заседании правительства сделал замечание зампреду Нацбанка касательно инфляции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов отметил, что годовая инфляция в Казахстане снижается седьмой месяц подряд. Текущий уровень составляет 11,8%

"Замедление годовой инфляции происходит в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики и постепенного исчерпания высокой базы 2022 года, снижения глобального инфляционного давления и издержек производства. В структуре инфляции годовые темпы роста всех компонент демонстрировали замедление. Месячная инфляция также замедлилась до 0,6%. Однако темпы ее роста все еще значительно превышают среднеисторические значения", – отметил он.

По его словам, в сентябре продолжилось замедление годовых показателей инфляции. 

Однако премьер-министр Алихан Смаилов поспешил сделать ему замечание. 

"Вы связываете замедление инфляции только с высокой базой прошлого года – это неправильно. Замедление инфляции стало возможным в результате принимаемого правительством комплекса мер", – заявил глава кабмина.  

6 октября 2023 года Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку с 16,5% до 16%. Почему НБК принял такое решение, объяснил глава монетарного регулятора Тимур Сулейменов.

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