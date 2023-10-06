Тимур Сулейменов объяснил, почему Нацбанк снизил базовую ставку

Сегодня, 6 октября 2023 года, Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку с 16,5% до 16%. Почему НБК принял такое решение, объяснил глава монетарного регулятора Тимур Сулейменов, сообщает Zakon.kz.

Журналисты спросили у председателя Нацбанка, почему решение по снижению базовой ставки приняли, когда тенге стал слабеть, почему это не делалось раньше, когда тенге креп. Также представители СМИ поинтересовались, не принято ли решение о снижении базовой ставки после критики президента в Послании.

"В первую очередь ставка – это для обуздания инфляции. Поэтому, как вы помните, как раз в феврале-марте прошлого года, когда резко стала расти инфляция в силу того, что закрылись границы, пересмотрелись торгово-экономические (связи. – Прим. ред.) и т.д. Инфляция стала резко расти – тогда НБ и повысил резко базовую ставку. Исходя из того, что инфляция по итогам прошлого года составила 21,2%, а в этом году уже 11,8%, мы увидели, что она почти в два раза снизилась, и дальше держать чрезмерно жесткую денежно-кредитную политику неразумно, поэтому мы сделали этот шаг в 0,5%, который, на наш взгляд, обеспечивает баланс. С одной стороны, мы не даем чересчур больших прогнозов, что инфляция будет очень сильно замедляться, второе – высокая ставка по тенговым депозитам сохраняет их привлекательность. То есть люди не убегут из тенговых инструментов, где они зарабатывают 15-16%, они не убегут в долларовый. Поэтому этот тонкий баланс нам пришлось сохранять". Тимур Сулейменов

Глава Нацбанка назвал основной фактор снижения базовой ставки.

"Основной – замедление годовой инфляции: в прошлый год более 21%, сейчас по итогам сентября – 11,8%. Это хороший показатель, я считаю. Там есть, понятно, эффект высокой базы, в том году инфляция была крайне высокой, сейчас она постепенно замедляется. Почему мы пошли именно на 0,5%, можно было пойти на 0,25%, можно было на больше. Помимо инфляции, имеется много разных компонентов, много разных измерений – есть годовая инфляция, которая 1,8, есть месячная инфляция, есть квартальная, и самое главное – есть инфляционные ожидания". Тимур Сулейменов

Глава Нацбанка пояснил, что надо все это рассматривать в совокупности, потому что экономические агенты, будь то инвестор, бизнесмен или потребитель, смотрит не только на историю, сколько инфляция сложилась за девять месяцев, он смотрит, сколько инфляция в моменте.

"И то, как он видит инфляцию на следующий год, исходя из этого, он будет либо повышать цены, либо нет, если это бизнесмен, покупать либо нет, если это потребитель. Поэтому, взвесив все эти факторы, сложившийся уровень годовой инфляции, месячную инфляцию и инфляционные ожидания, мы решили, что 0,5% – это наиболее эффективный инструмент, и сейчас он сбалансирован". Тимур Сулейменов

Он считает, что снижение базовой ставки на 0,5% было адекватным.

"Мне кажется, в Послании критики не было по базовой ставке. Базовая ставка отражает текущие экономические и финансовые условия. Базовая ставка – не только вокруг курса, базовая ставка – это главный инструмент денежно-кредитной политики, главный инструмент борьбы с инфляцией". Тимур Сулейменов

По его словам, курс тоже важен, но уровень цен в стране "складывается не в результате изменения курса тенге".

"Да, импорт у нас велик, мы примерно 24% готовых товаров импортируем, но основная часть цен у нас формируется в тенге – на нее влияет не курс, а внутренние факторы – изменение поставок, печатание денег, увеличение той или иной нагрузки, когда бизнесмены перекладывают возросшие издержки в цены. Поэтому напрямую связывать курс и ставку, наверное, нельзя". Тимур Сулейменов

Ранее Национальный банк Казахстана объявил об очередном снижении базовой ставки – ее снизили с 16,5% до 16%.

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Отметим, что 25 августа 2023 года Нацбанк Казахстана впервые за три года снизил базовую ставку. Она была снижена с 16,75% до 16,5%.