Жумангарин: Акиматы двух регионов пренебрегают продовольственной безопасностью

Рост цен на социально значимые продукты и отгрузку удешевленного зерна в регионы обсудили на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства 16 октября, одной из главных тем совещания стал рост цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). После четырех месяцев снижения цен стоимость СЗПТ снова начала расти. Дорожают яйца, гречневая крупа и мука.

С начала года цены на социально значимые товары сильнее всего повысились в Улытауской области (на 9,6%) и Астане (на 7,6%). Серик Жумангарин раскритиковал акиматы этих регионов за пренебрежение к вопросам продовольственной безопасности. Единственной областью, где цены на СЗПТ с начала года снизились, стала Алматинская (-0,2%).

На совещании гендиректор ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" Владимир Петров отчитался о выполнении поручения по доставке продуктов в регионы, которое ему дал Серик Жумангарин неделю назад. Он заявил, что за девять месяцев текущего года импорт сельскохозяйственных грузов в страну составил 2,1 млн тонн.

"Только на октябрь заявлена 341 тысяча тонн зерна на ввоз, из них согласовано 190 тысяч тонн. При этом по основному плану изначально было заявлено 58 тысяч тонн зерна, 132 тысячи тонн дополнительно отработали с Минторговли и Ассоциацией переработчиков зерна", – доложил Владимир Петров.

По его словам, заявки на ввоз 10,1 тысячи тонн муки выполнили полностью, та же ситуация с социально значимыми продуктами общим весом в 145 тысяч тонн. При этом с начала октября есть отставание по перевозкам муки, зерна и СЗПТ внутри страны. По зерну план выполнен только на 76%, по муке – на 72%, а по подсолнечному маслу – всего на 23%.





"Всем начальникам отделений железной дороги поручено в первую очередь подачу/уборку вагонов обеспечивать под продукты питания и рассматривать такие заявки максимум в течение суток. Установлено круглосуточное дежурство", – сообщил Владимир Петров.

Еще одной темой совещания стала отгрузка удешевленного зерна для выпечки социального хлеба, которая особенно актуальна в связи с ростом цен на муку. Вывоз зерна уже начали пять регионов, первые его партии поступили в ВКО, Павлодарскую и Туркестанскую области. Тем временем мукомолы Алматы, Улытауской и Жетысуской областей до сих пор не подписали договор поставки с Продкорпорацией, а в Абайской области и СКО операторов-мукомолов еще даже не определили.

"Отдельное внимание уделили ситуации с устранением непродуктивных посредников в регионах. Для детального разбора вопроса Серик Жумангарин поручил АЗРК на следующем совещании представить результаты работы антимонопольного органа в части анализа рынков социально значимых продуктов питания и цепочек поставок продовольствия от производителя до торговых сетей", – сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее в правительстве Казахстана выразили обеспокоенность из-за повышения цен на муку в 13 регионах.