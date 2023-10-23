Рост цен на яйца в Казахстане: АЗРК и правительство выявили нарушения

Обеспечение регионов дешевым зерном и предотвращение дальнейшего роста цен на яйца обсудили на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 23 октября, председатель Комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков доложил о ситуации с поставками удешевленного зерна в регионы. На 20 октября соответствующие меморандумы подписали 16 регионов, из них начали вывоз зерна и муки только 12. Дешевое зерно из резервов Продкорпорации необходимо для выпечки социального хлеба и поддержания стабильных цен на него.

"Северо-Казахстанская область до сих пор не определила оператора-мукомола, не подписала договор поставки и не произвела оплату. Алматинская и Улытауская области не произвели оплату, из-за чего затягивается поставка зерна на мукомольные предприятия". Айдар Абилдабеков

Мукомолы подали заявки на ввоз 274 тыс. тонн российского зерна, но на 20 октября получили только 57 тыс. тонн. Главная причина задержки поставок – несвоевременная оплата. Российская пшеница необходима для производства муки и макарон. Чтобы решить проблемы с поставками с каждым оператором-мукомолом в регионах, госорганы и АО НК "КТЖ" будут точечно отрабатывать схему доставки социальных продуктов на предприятия. Национальный железнодорожный оператор совместно с Продкорпорацией и Минсельхозом будет проводить ежедневные селекторные совещания, чтобы вручную регулировать поставки.



Другой темой совещания стал рост цен на яйца, которые за неделю подорожали на 1,4%. Заместитель председателя АЗРК Болат Самбетов сообщил, что в рамках антимонопольного анализа выявили ряд нарушений при формировании цен на яйца. Их допустили как птицефабрики, так и торговые сети. По всем случаям агентство направило данные в Минторговли, территориальные департаменты АЗРК примут соответствующие меры.

Отдельно на совещании обсудили переход акиматов на прямой формат оказания господдержки аграриям по оборотным схемам.

"На следующем совещании мы должны уже видеть результаты ручного режима управления поставок зерна и муки. И в первую очередь – сбить тренд повышения цены на муку", – распорядился Серик Жумангарин.

Ранее в Бюро национальной статистики сообщили, что мука и яйца – два социально значимых продукта, которые наиболее заметно подорожали в Казахстане за неделю.