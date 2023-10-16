Микрокредиты – вынужденная мера или реальная помощь

По данным Первого Кредитного Бюро, объем выданных онлайн микрокредитов Казахстане составил более 428 млрд тенге, а количество повторных обращений по стране в среднем составляет 76%. В целом, рынок микрофинансового кредитования демонстрирует свою высокую востребованность среди населения.

По данным же микрокредитных организаций, в целом, к услугам онлайн микрокредитования по итогам 2023 года уже прибегли более 1 596 000 человек, в основном это люди в возрасте от 30 до 44 лет (33% от общего количества заемщиков, как мужчины, так и женщины – практически в равном процентном соотношении, 52% – женщины, 48% – мужчины.

На Астану и Алматы приходится около 31% от общего числа выданных по стране онлайн микрокредитов. Две трети онлайн микрозаймов микрокредитов приходится на регионы, что свидетельствует об увеличивающемся проникновении услуг онлайн МФО в малые города и сельские районы.

Редакция Zakon.kz попыталась разобраться, насколько онлайн микрокредит – актуальный и востребованный для казахстанцев продукт и почему они обращаются не в банк, а именно в МФО.

Актоты Алтаева, молодая предприниматель из села Узынагаш. Актоты – мастер по перманентному макияжу, и к услуге микрокредитования она прибегает довольно часто и уже на протяжении 6 лет, поскольку ей необходимы вложения, чтобы закупать препараты и аппараты для работы. Актоты старается использовать в работе только передовые, безопасные и эффективные аппараты – неодимовые и диодные лазеры. Сейчас бизнес Актоты активно развивается, очень много постоянных довольных клиентов, благодаря чему взятые микрокредиты всегда удается погашать в срок, а часто и досрочно. У Актоты никогда не было ни одного дня просрочки. Актоты никогда не обращалась в банк, поскольку именно в МФО все происходит очень оперативно: оформление и поступление средств практически в один клик. Кроме тог, микрокредит можно оформить на маленький срок, соответственно и переплата будет минимальной.

Салон Актоты, фото: из личного архива Актоты Алтаевой

"Я очень благодарна МФО, с которой сотрудничаю, за возможность брать микрокредиты онлайн. Микрокредит, это удобно, быстро и выгодно. Здесь ценят ваше время – а именно этот ресурс так важен для предпринимателя". Актоты Алтаева

Мадина Оразбаева, алматинка, предприниматель, занимается поставками и реализацией широкого спектра товаров. Мадина замужем, воспитывает двух деток, имеет высшее образование. Микрокредитная организация, в которую обращается Мадина, по ее словам, удобна тем, что всегда помогает по мере возникновения такой необходимости, нет нужды ждать рабочего дня. Можно обратиться в любое время и в любой день недели. Мадина прибегает к услугам МФО уже год, и это очень выручает ее в бытовых вопросах и в бизнесе, а погасить займ практически всегда удается досрочно.

Фото: из личного архива Мадины Оразбаевой

"С учетом моей занятости, онлайн микрозайм – это действительно быстрая и удобная поддержка". Мадина Оразбаева

Бойтанова Панар, вдова, воспитывает дочку, имеет высшее образование. Панар – индивидуальный предприниматель, в 2013 году она открыла свой небольшой бизнес, занимается торговлей строительными товарами. Панар очень хочет оставить свой налаженный бизнес дочери, поэтому, для того, чтоб постепенно расширяться, периодически обращается за займом в микрокредитные организации. Основной плюс для нее – быстрое рассмотрение и одобрение. В банке же, напротив, очень большой перечень документов, который необходимо предоставить, это долго и неудобно.

Небольшая торговая точка Панар, фото: из личного архива Панар Бойтановой