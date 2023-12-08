Влияют ли микрокредиты на закредитованность казахстанцев

На круглом столе "Закредитованность в Казахстане: взгляд экспертов" обсуждались причины высокой задолженности среди казахстанцев и влияние микрофинансовых организаций, выдающих онлайн займы до 50 МРП.

Согласно Агентству РК по регулированию и развитию финансового рынка, доля займов с просрочкой более 90 дней в банковском секторе составляет 5,2%, что равняется 0,5 трлн тенге. Из общего числа заемщиков, 516 тысяч человек, или 7%, имеют просроченные кредиты. В секторе микрофинансирования 347 тысяч заемщиков задержали выплаты по займам свыше 90 дней на сумму 98 млрд тенге.

Преувеличение проблем

Алексей Сидоров, председатель Ассоциации КазФинТех, указывает, что доля микрозаймов до 50 МРП (до 170 тысяч тенге) в общем объеме кредитования составляет всего 0,6%, и несмотря на малую долю рынка, сектор микрозаймов привлекает больше внимания и критики, чем это оправдано.

Фото: Непша Сергей

По его словам, сектор МФО уже зарегулирован и потребители защищены, благодаря поэтапному ужесточению регулирования АРРФР. С 2021 года введена обязательная биометрия для клиентов, требования к досудебному урегулированию ситуаций с должниками, установлены лимиты на проблемную задолженность, которую МФО могут держать на балансе, снижены процентные ставки и внесены изменения в расчет КДН. Если заемщик получает займ до 50 МРП и выходит на просрочку, то по новым правилам он не заплатит больше 50% от займа даже при длительной просрочке. Ставки по краткосрочным кредитам уменьшились с 30% до 15-20%, т.е. почти в 2 раза за прошедшие 3 года.

Бизнес-модель микрозаймов отличается от банковских, средний микрозайм составляет 60-70 тысяч тенге с сроком 2 недели, в отличие от миллионных банковских кредитов со сроком 24 месяцев.

МФО не могут работать с такими же ставками, как банки, поскольку затраты на выдачу малых сумм существенно выше доходов. К примеру, на 100 тысяч тенге с годовой ставкой 56%, доходность составит около 4,7%, или около 2400 тенге за две недели, что не покроет операционные затраты. При этом расходы на оценку рисков, банковский перевод займа и другие издержки достигают 8-10 тысяч тенге, делая кредитование убыточным и ставя под угрозу существование сектора.

Решение проблем с закредитованностью

По данным КазФинТех, 90% клиентов МФО ответственно погашают кредиты, лишь 10% заемщиков имеют длительную просрочку, и их долг значительно меньше, чем по банковским кредитам. Экономист Рахим Ошакбаев указывает, что уровень проблемной задолженности банков составляет около 14%. Он выразил опасение, что высокая долговая нагрузка может снижать качество жизни заемщиков и уменьшать их участие в экономике страны.

"Я всегда считал, что закон о банкротстве — это лучший способ борьбы с закредитованностью. Он даст людям статус неплатежеспособности и заставит финансовые учреждения, включая банки и МФО, кредитовать только тех, кто способен вернуть долг, предотвращая займы тем, кто не сможет их погасить", — Рахим Ошакбаев.

Сегодня же в стране люди с просрочками могут взять потребительский кредит. Обычно просрочки начинаются с банковских займов, после чего заемщики обращаются за микрокредитами.

"Бизнес-модель, основанная на выдаче максимального количества кредитов, чтобы люди оставались в долгах, является стандартной для финансового сектора. Настоящая проблема закредитованности связана с законом о банкротстве физических лиц, который не работает как надо", — Рахим Ошакбаев.

Спикер выразил мнение, что на закон о банкротстве повлияло банковское и коллекторское лобби. Напомнив, из 67 тысяч поданных осенью заявлений о банкротстве, банкротами признаны менее 4 тысяч человек, или менее 6%. И это на фоне 1,5 миллиона заемщиков с просрочками свыше 90 дней.

Фото: Непша Сергей

Ошакбаев предложил бороться с закредитованностью через предоставление людям статуса неплатежеспособности, что снизит финансовую нагрузку и подтолкнет финансовые институты к изменению бизнес-моделей и улучшению системы оценки кредитоспособности клиентов.

Важность микрозаймов

По информации КазФинТех, 70% клиентов онлайн МФО живет в регионах Казахстана. Алексей Сидоров указывает на важность микрозаймов для регионов, где недостаточно банковских услуг и доходы ниже. Он выразил беспокойство, что единая ставка по микрокредитам оставит региональных заемщиков, включая самозанятых и малый бизнес, без доступа к финансам. Ужесточение требований к КДН уже привело к снижению уровня одобрения займов на 15-20%, даже среди добросовестных заемщиков. Он призывает к строгому соблюдению действующих регуляций и адекватным наказаниям МФО за нарушения, предлагая дать текущим мерам хотя бы 1,5 года на демонстрацию их эффективности перед введением новых ограничений.