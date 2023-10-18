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Повысятся ли цены на пиво, рассказал министр экономики

Повысятся ли цены на пиво в Казахстане Фото: pexels
Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса 18 октября ответил, повысятся ли цены на пиво в связи с ростом акциза, сообщает Zakon.kz.

Мажилис принял поправки по повышению ставок на пивоваренную продукцию с 79 до 90 тенге за литр. Алибек Куантыров пояснил, что ставки акцизов растут, поскольку связаны с величиной МРП.

"Я думаю, там не будет сильного роста, это казахстанское производство. Другой вопрос, что есть некоторые виды алкоголя, которые по крепости тоже сильные, но на них низкий акциз. Сейчас уже ситуация изменилась. То есть они ежегодно и так растут, эти акцизы, они привязаны к МРП. Они же не могут быть зафиксированы на одном месте в номинальном выражении. Но то, что кратно выросло, это вот акцизы на нагреваемый табак, на некоторые виды алкоголя, на дорогостоящий алкоголь".Алибек Куантыров

На дорогой алкоголь акциз повысят в рамках налога на роскошь.

"Тот же самый бренди как вид алкоголя – за него платили меньше, хотя у него акциз должен быть минимум как у водки. Уже был несколько раз повышен этот акциз. На импортируемый алкоголь, особенно на дорогостоящий, будет введен дополнительный налог на роскошь, в несколько раз повысится налог".Алибек Куантыров

Мажилис одобрил поправки в Налоговый кодекс в первом чтении.

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