Снизятся ли цены на говядину в Казахстане, рассказал министр экономики

Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса 8 ноября ответил на вопрос журналистов о ценах на мясо. Он рассказал, при каких условиях стоимость говядины может снизиться, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алибек Куантыров отметил, что цены на мясо могут отличаться в разных регионах.

"Цены на говядину варьируются от 2,5 до 4 тысяч тенге. Цены на базаре и в супермаркете тоже отличаются. Нет единой цены. Есть мясо, которое фасуется в супермаркетах. Есть дешевле, которое продается на ярмарке или на базаре. В целом – да, может снизиться цена, если число скота увеличивается, то и предложений больше. Но нужно учитывать, что есть вопрос инфляции и удорожания кормов. Это надо учитывать". Алибек Куантыров

Днем ранее министр сельского хозяйства назвал среднюю цену на говядину – 2485 тенге за килограмм.

По данным статистиков, цены на мясо и мясные продукты в Казахстане выросли почти на 9% за год. При этом потребление мяса в стране растет. Из мяса сильнее всего подорожала говядина (+10,6%), на втором месте по росту цен – свинина (+10,3%), на третьем – конина (+7,3%). Выросли в цене также баранина (+6,7%) и птица (+2,8%). Из колбас заметнее всего подорожали вареная (+10,4%) и полукопченая (+9,4%).

