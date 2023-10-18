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Отменять налог на транспорт передумали в Казахстане

Будут ли отменять транспортный налог в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса 18 октября прокомментировал вопрос о возможности отмены транспортного налога в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили Алибека Куантырова рассказать, что будет с налогом на транспорт в Казахстане. 

"Этот вопрос не обсуждается. Он (транспортный налог. – Прим. ред.) остается", – лаконично ответил глава МНЭ.

11 сентября сообщалось, что с рекомендацией упразднить в будущем налог на транспортные средства выступило Министерство национальной экономики РК. В ведомстве сообщили, что от налога предлагают освободить не всех. Налог на автомобили с повышенным объемом двигателя предлагают сохранить.

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