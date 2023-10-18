Прогрессивный ИПН на депозиты хотят ввести в Казахстане

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в Мажилисе 18 октября 2023 года рассказал, что изменится в новом Налогом кодексе Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос поднял депутат Мажилиса Парламента РК Константин Авершин:

"Мы ждем в декабре текущего года проект нового Налогового кодекса. У депутатов очень много вопросов, особенно по итогам поездки по регионам. Вместе с тем до заявленного срока осталось всего 1,5 месяца и настораживает тот факт, что до сих пор отсутствует концепция нового кодекса. Нет четкого плана, что будет меняться в налоговой политике. Мы не видели еще редакции проекта кодекса, хотя до внесения в Парламент правительство должно обсудить его публично. К тому же планируется, что новый кодекс должен заработать с 1 января 2025 года. Времени осталось катастрофически мало. В этой связи у меня вопрос – когда будет внесен в Парламент проект нового Налогового кодекса и чем он будет концептуально отличаться от действующего?"

Глава Миннацэкономики в ответ сообщил, что время для разработки документа в правительстве еще есть. В целом, он рекомендует не торопиться в этом важном вопросе.

"Мы общие подходы выработали и сейчас обсуждаем их с отдельными фракциями, которые представлены в Мажилисе... Здесь основной подход – это усиление администрирования. Мы видим в улучшении администрирования большой потенциал – там несколько триллионов, в том числе за счет дальнейшей цифровизации, что параллельно будет снижать теневую экономику. И вообще максимально необходимо, по нашему мнению, переходить на безналичные платежи между юрлицами", – отметил Алибек Куантыров.

В целом, у МНЭ, отметил министр, три основных принципа в новом Налоговом кодексе – это расширение налогооблагаемой базы, повышение транспарентности в соответствии с международными стандартами, так как Казахстан планирует вступить в ОЭСР.

"Мы планируем повышение НДС, на то есть определенные причины, что мы сейчас обсуждаем. Причем это может быть в том числе дифференцированный НДС. Также мы анализируем ряд льгот, многие из них неэффективные. Вы об этом знаете. Введение налога на роскошь и, в целом, мы планируем облегчить Налоговый кодекс как для налогоплательщиков, так и для сбора налогов для органов госдоходов. В целом, сам Налоговый кодекс, его, так сказать, понимание облегчится, так как текст будет легче и будут прямые нормы. Мы готовы обсуждать. Вопрос очень большой, и здесь к нему надо тщательно подойти и не торопиться", – подчеркнул Алибек Куантыров.

Позже министр в кулуарах сообщил, что снизится количество отчетности на 30% для малого и микробизнеса.

"Для мелкого бизнеса транспортный налог они платят, но чтобы они не сдавали отчетность за транспортный налог, для мелкого бизнеса, чтобы они сдавали налоговую отчетность не квартально, а раз в год. Такие изменения вводятся. Поступления увеличатся, а количество видов налогов и платежей уменьшится. Нагрузка будет распределяться", – сказал Алибек Куантыров.

Также, по его словам, для физлиц рассматривается сейчас возможность внедрения прогрессивного индивидуального подоходного налога (ИПН) для тех кто зарабатывает свыше 40-50 млн тенге в год, а также прогрессивный ИПН для пассивного дохода – для депозитов, для инвестиций в ценные бумаги.

Материал по теме Налоговый кодекс в Казахстане упростят, но не для всех

Но, как отметил Алибек Куантыров, это не коснется людей, имеющих доходы ниже 40-50 млн тенге.

Материал по теме Поправки в Налоговый кодекс: есть ли риски и что говорят эксперты

Ранее информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях в Налоговый кодекс, которые планируется ввести в 2024 году. Подробнее тут.