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Мэр Нью-Йорка использовал ИИ, чтобы говорить с жителями на испанском и мандарине

мэр Нью-Йорка Фото: wikimedia
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс не владеет ни испанским, ни мандаринским языками. Он использовал искусственный интеллект, чтобы поговорить с жителями на их родном языке, сообщает Zakon.kz.

Мэр Нью-Йорка признался, что использовал ИИ для звонков жителям города на языках, которыми он не владеет.

Он использовал эти звонки для рекламы ярмарки вакансий или концертов. Эрик Адамс заявил, что жители оценили такой подход, и некоторые из них были рады услышать мэра на их языке.

"Мы становимся более гостеприимными, используя технологии, чтобы говорить на множестве языков".Эрик Адамс

Такие звонки охватили более 4 млн жителей Нью-Йорка, в том числе и тысячи на испанском языке, сотни на идише, а также мандаринском и кантонском диалекте. Однако не все оценили инициативу городских властей, назвав сгенерированные ИИ звонки "неэтичными". 

Член организации Surveillance Technology Oversight Project Альберт Фокс Кан назвал этот проект "оруэлловским подходом" властей.  

Звонки генерируются с помощью голосовых технологий компании ElevenLabs.

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