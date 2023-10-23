Дефицит сжиженного газа устранят в трех регионах Казахстана

Дополнительные объемы сжиженного газа направят в три области Казахстана для устранения дефицита в течение нескольких дней, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики 23 октября, в трех регионах Казахстана для обеспечения потребности в сжиженном газе организуют дополнительные поставки.

Потребность Атырауской области в сжиженном газе на октябрь обеспечат за счет отгрузки с завода "СНПС-Актобемунайгаз". Нехватка топлива возникла из-за ремонта на Атырауском НПЗ. Выделенный объем – около 5,2 тыс. тонн, из них отгружено 3,5 тыс. тонн. Кроме того, 11 октября Минэнерго выделило дополнительный объем топлива с Атырауского НПЗ (750 тонн, из них около 630 тонн отгружены).

216 тонн газа, по ожиданиям Минэнерго, прибудут в Атыраускую область 23 октября. 24 октября поступят еще 648 тонн, 26 октября – 468 тонн, 27 октября – 180 тонн.

"По данным акимата области, на 23 октября в регионе имеется остаток 265 тонн при суточном потреблении 200 тонн", – отметили в пресс-службе.

Кызылординской области выделили 6266 тонн с заводов "Казгермунай" и "ПетроКазахстан Ойл Продактс". Для ликвидации дефицита в регион направили дополнительный объем сжиженного нефтяного газа с завода "СНПС-Актобемунайгаз". 144 тонны газа прибудут в регион 23 октября.

16 октября министерство выделило Кызылординской области дополнительный объем топлива – 500 тонн. Из них 23 октября отгрузят около 288 тонн. Задержка отгрузки связана с тем, что договор подписали не вовремя и, соответственно, не перечислили оплату в срок.

Жамбылской области на октябрь выделили 4500 тонн топлива. Министерство энергетики внесло коррективы в график отгрузки по региону. 23 октября в Жамбылскую область отправят 108 тонн топлива, 24 октября – еще 144 тонны. Сжиженный газ прибудет в регион в течение полутора-двух дней.

В начале октября дефицит сжиженного газа возник в Атырауской области, автомобилисты жаловались на отсутствие топлива на заправках.