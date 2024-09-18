Когда Минэнерго планирует закрыть дефицит сжиженного газа в Казахстане
Вице-министр энергетики Алибек Жуманов ответил, что дефицит планируется закрыть к 2030 году.
"Мы планируем запустить производство сжиженного нефтяного газа на месторождениях Кашаган и Карашыганак. Там будут (производиться. – Прим. ред.) объемы: с Кашагана – 800 тыс. тонн в год, Карачаганака – порядка 600-700 тыс. тонн. Я думаю, что дефицит мы закроем к 2030 году", – сказал он.
Ранее в Минэнерго сообщали, что планируют поднять цены на сжиженный газ в связи с нерентабельностью его производства, а также привели еще ряд причин повышения.
Также мы писали, что потребление на внутреннем рынке сжиженного нефтяного газа выросло на 400 тыс. тонн, или на 28% по сравнению с 2022 годом, а отрасль несет убытки.