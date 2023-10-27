Казахстанским предпринимателям вернут 2,4 миллиарда

Казахстанским бизнесменам вернут 2,4 млрд тенге излишне уплаченных налогов. Об этом 27 октября 2023 года Zakon.kz сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры.

В распространяемом сообщении сказано, что с 2022 года изменились условия выплат за негативное воздействие на окружающую среду, в результате чего отдельные предприниматели были освобождены от экологического сбора.

Однако, не зная об этих обстоятельствах, бизнесмены продолжали платить сбор, тогда как налоговые органы не провели должную разъяснительную работу.



"К примеру, ТОО "Автобусный парк №3 Sk", не относящийся к категории плательщиков указанных сборов, уплатил в госбюджет более 15 млн тенге. В результате свыше 2200 предпринимателей необоснованно перечислили в бюджет более 2,4 миллиарда тенге". Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

Уже после вмешательства прокуроров бизнесменам сообщили о том, что они больше не должны платить такие сборы. Начата работа по возврату им денег.

"На сегодняшний день предпринимателям возвратили порядка 30 миллионов тенге". Пресс-служба Главной транспортной прокуратуры

В то же время, как заявили в ведомстве, Комитету государственных доходов поручено разобраться в причинах возникновения подобной ситуации с выработкой мер по эффективному доведению до бизнес-сообщества информации об изменениях в налоговом законодательстве.

22 сентября 2023 года в Генеральной прокуратуре сообщили, что компанию по добыче газа обязали заплатить 6 млрд тенге в бюджет Казахстана.