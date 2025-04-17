#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
521.67
592.46
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
521.67
592.46
6.32
Финансы

Как вернуть ошибочно уплаченную сумму налога

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 15:12 Фото: Zakon.kz
Вернуть ошибочно уплаченную сумму налога можно несколькими способами, сообщает Zakon.kz.

В ИС "Параграф" отметили, что возврат и проведение зачета осуществляется путем подачи налогового заявления через:

  • Кабинет налогоплательщика;
  • портал электронного правительства еgov.kz, еgov.kz - mobile;
  • мобильное приложение E-SalykAzamat.

Возврат излишне уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, пени производится на банковский счет налогоплательщика, указанный в налоговом заявлении, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации  заявления в органах госдуарственных доходов при отсутствии налоговой задолженности.

При наличии налоговой задолженности налоговый орган производит зачет излишне уплаченной суммы налога, платежа, пени в счет погашения налоговой задолженности без представления налогового заявления на зачет.

Зачет излишне уплаченной суммы без налогового заявления проводится в счет погашения пени по виду налога и платежа, по которым образовалась излишне уплаченная сумма, затем в счет погашения недоимки по другим видам налогов и платежей; пени по другим видам налогов и платежей в данном и других органах госдоходов.

Возврату подлежит остаток суммы излишне уплаченного налога, платежа в бюджет, пени после проведения указанного зачета.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане обновят бюджетную классификацию с 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: