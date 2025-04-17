Как вернуть ошибочно уплаченную сумму налога
В ИС "Параграф" отметили, что возврат и проведение зачета осуществляется путем подачи налогового заявления через:
- Кабинет налогоплательщика;
- портал электронного правительства еgov.kz, еgov.kz - mobile;
- мобильное приложение E-SalykAzamat.
Возврат излишне уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, пени производится на банковский счет налогоплательщика, указанный в налоговом заявлении, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления в органах госдуарственных доходов при отсутствии налоговой задолженности.
При наличии налоговой задолженности налоговый орган производит зачет излишне уплаченной суммы налога, платежа, пени в счет погашения налоговой задолженности без представления налогового заявления на зачет.
Зачет излишне уплаченной суммы без налогового заявления проводится в счет погашения пени по виду налога и платежа, по которым образовалась излишне уплаченная сумма, затем в счет погашения недоимки по другим видам налогов и платежей; пени по другим видам налогов и платежей в данном и других органах госдоходов.
Возврату подлежит остаток суммы излишне уплаченного налога, платежа в бюджет, пени после проведения указанного зачета.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане обновят бюджетную классификацию с 2026 года.