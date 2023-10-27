Хорошие экономические перспективы пообещали Казахстану международные аналитики

Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз Казахстана со "стабильного" на "позитивный". Аналитики подтвердили суверенный кредитный рейтинг страны на уровне "Baa2" и пообещали Казахстану благоприятные экономические перспективы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 27 октября, улучшенный прогноз указывает, что агентство позитивно оценивает реформы, а также работу по диверсификации экономики, привлечению инвестиций и поддержке бизнеса в Казахстане.

"Согласно мнению аналитиков, повышение устойчивости к экономическим шокам демонстрирует стабилизацию экономического развития и улучшение перспектив Казахстана. Подтверждение рейтинга обосновано устойчивым государственным балансом, низкой долговой нагрузкой и значительными резервами в иностранной валюте", – отметили в правительстве.

Аналитики Moody's считают, что ощутимый прирост инвестиций в ненефтяные секторы говорит о набирающей силу экономической диверсификации в Казахстане. Перед страной открываются новые возможности в качестве транспортно-логистического хаба благодаря развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута между Китаем и Евросоюзом.

"В целом аналитики Moody's прогнозируют благоприятные экономические перспективы для Казахстана", – резюмировали в пресс-службе правительства.

Ранее эксперты Fitch подтвердили суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB со стабильным прогнозом.