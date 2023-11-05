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Почти половина товарооборота Китая с ЦА приходится на Казахстан

Алихан Смаилов Фото: primeminister.kz
По итогам прошлого года объем торговли Центрально-Азиатского региона с Китаем составил $70 млрд, из которых 45% приходится на Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на официальной церемонии открытия 6-й Китайской международной импортной выставки (КМИВ) в Шанхае.

"Стремительно растут и объемы торговли Центрально-Азиатского региона с Китаем. По итогам прошлого года этот показатель составил $70 млрд, из которых 45% приходится на Казахстан. Полагаем, что имеются все необходимые условия для сохранения этой динамики и доведения товарооборота до $100 млрд уже к 2030 году", — сказал премьер.

Также, по его словам, за 10 лет общий объем товарооборота Китая со странами, расположенными вдоль "Одного пояса, одного пути", достиг $19,5 трлн, а совокупный объем инвестиций — $380 млрд.

Также Алихан Смаилов отметил, что, учитывая динамику изменения геополитической обстановки в мире, в настоящее время как никогда важны консолидированные усилия для достижения устойчивого экономического развития.

Он добавил, что Казахстан, как и другие страны, ощущает последствия вызовов, с которыми сталкивается мировая экономика. Среди них торговые барьеры, сбои в производственных цепочках и финансовая нестабильность.

"Мы совместно с партнерами готовы выработать и реализовать практические механизмы укрепления экономической кооперации, способные в будущем минимизировать влияние глобальных угроз", — обозначил глава правительства.

Также Алихан Смаилов пригласил китайские компании участвовать в развитии экономической кооперации между РК и КНР и выразил уверенность в росте объемов производства совместных предприятий.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику 4 ноября. По информации пресс-службы премьера, Смаилов планирует обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.

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