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Общество

Больше половины ДТП приходится на шесть регионов Казахстана

Дорожно-транспортное происшествие с детьми, ДТП с детьми, авария с ребенком, ДТП с ребенком, детский самокат, сбитый ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 12:50 Фото: Zakon.kz
Директор РГП на ПХВ "Национальный научный центр травматологии и ортопедии" им. академика Батпенова Н.Д. Олжас Бекарисов 2 июля 2025 года на брифинге в СЦК озвучил, что 55% всех ДТП в Казахстане приходится на шесть регионов, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что показатели смертности в ДТП снижаются: в 2024 году на 100 тыс. человек пришлось 12,2 погибших или 2452 случая, что на 8,6% меньше, чем в 2023 году.

"По смертности от ДТП наша страна намного отстает от стран ОЭСР. Наименьший показатель смертности от ДТП зарегистрирован, например, в Японии. Заслуживают внимания также европейские страны. По данным Генеральной прокуратуры, за 2024 год отмечен рост количества зарегистрированных ДТП на 98,9% по сравнению с 2023 годом – 15 886. Согласно официальному заявлению Комитета административной полиции МВД, одной из причин роста ДТП стало то, что с 2024 года в статистику включают все случаи, когда участники аварий обращались за медицинской помощью, независимо от наличия вреда здоровью", – озвучил Олжас Бекарисов.

По его словам, ранее регистрировались только случаи, подтверждающие медицинский вред здоровью.

"55% всех ДТП в стране приходится на шесть регионов – это Алматы, Астана, Шымкент, а также Алматинская, Жамбылская и Актюбинская области. За 12 месяцев текущего года пострадали от ДТП 40 873 человека, из них погибли 2452 человека. Динамика дорожно-транспортных происшествий за период с 2015 по 2024 годы на 100 тыс. населения показывает снижение с 2015 года по 2020-й. С 2020-го по 2023-й имеется незначительное увеличение, и, как мы указывали ранее, в 2024 году произошел резкий скачок, где показатель составлял уже 158", – сказал Олжас Бекарисов.

12 июня 2025 стало известно, что три области Казахстана возглавили рейтинг по самой высокой смертности.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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