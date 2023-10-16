Когда алматинский апорт официально станет казахстанским брендом

Министр юстиции Азамат Ескараев на брифинге в Астане 16 октября рассказал, когда планируют официально зарегистрировать алматинский апорт как казахстанский бренд, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, когда алматинские яблоки зарегистрируют как казахстанский бренд на международном уровне. Они напомнили, что такое поручение президент давал еще в 2019 году.

"Министерство юстиции работает над закреплением географического указания "алматинский апорт" как казахстанского бренда. Мы уже проработали вопросы с соответствующей ассоциацией производителей апорта, они уже подали соответствующую заявку в органы юстиции", – сказал Азамат Ескараев.

Он также обозначил предварительные сроки регистрации бренда.

"Сроки немножко длительные. Связанные с интеллектуальной собственностью вопросы быстро не решаются. Где-то по истечении четырех месяцев зарегистрируем уже в Казахстане алматинский апорт как казахстанский бренд, и потом соответствующая ассоциация будет собирать документы для того, чтобы подать на защиту и на регистрацию алматинского апорта как географического указания на международной арене", – резюмировал глава Минюста.

В 1970-е годы в Алматинской области выращивали около 80% всего апорта республики.

6 июля сообщалось, что Казахстан продвигает алматинский апорт в качестве географического указания.

