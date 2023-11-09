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Токаев поблагодарил Путина за стабильную работу КТК

Токаев поблагодарил Путина за стабильную работу КТК Фото: Facebook/cpcpipe
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Акорде высказался о работе Каспийского Трубопроводного Консорциума, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обсудил с российским коллегой сотрудничество в области энергетики, а также ход реализации крупных нефтегазовых проектов. Он отметил, что считает важным дальнейшее развитие проекта по поставкам российского газа в южных направлениях, а также по увеличению объемов транзита российской нефти в Китай через Казахстан.

"Важно обеспечить устойчивое функционирование Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК), и в этой связи я выразил благодарность и нашу признательность президенту РФ Владимиру Путину. Другими словами, КТК работает успешно", – заявил глава государства.

9 ноября заместитель премьер-министра Серик Жумангарин сообщил, что российская сторона будет участвовать в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане. Позже в Акорде главы министерств энергетики России и Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в Кокшетау, Усть-Каменогорске и Семее.

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан КТК
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