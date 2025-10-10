#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев – Путину: У нас есть о чем поговорить, в частности, строительство АЭС

президент РК Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 17:30 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным высказался о строительстве первой в Казахстане атомной электростанции (АЭС), сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла в Душанбе сегодня, 10 октября 2025 года.

"Я думаю, что у нас есть о чем поговорить, потому что в повестке дня – очень крупные вопросы. В частности, строительство атомной станции с прямым участием "Росатома". Есть и другие крупные проекты: достаточно сказать, что уже реализовано 114 проектов на сумму почти 22 млрд долларов и эта работа будет продолжаться".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что 12 ноября по приглашению Владимира Путина состоится официальный визит в Россию.

"Сейчас именно в эти дни в Москве был открыт фестиваль казахской культуры. Тоже очень важно. Как раз к моему визиту состоится гала-концерт в Москве, за что мы благодарны российскому правительству, лично вам, уважаемый Владимир Владимирович".Касым-Жомарт Токаев

Что еще обсудили на встрече Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
