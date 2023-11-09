Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Три ТЭЦ в Казахстане могут построить россияне

Три ТЭЦ в Казахстане могут построить россияне Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил, что ожидается подписание документов по участию российской стороны в реализации проектов трех ТЭЦ в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин  отметил, что Россия является бесспорным лидером и одним из главных торговых партнеров Казахстана.

"Хочу еще раз акцентировать, что по итогам 2022 года объем двусторонней торговли между Казахстаном и Россией составил почти 20% от общего товарооборота Казахстана. За январь-август текущего года объем торговли составил 17 млрд долларов, превысив показатели за аналогичный период прошлого года. В топ-5 областей входят Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Западно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области, их товарооборот с Россией составляет 5,7 млрд долларов. Более трети торговли Казахстана с Россией приходится на приграничные регионы", – отметил он. 

Указал он и на развитие торгово-экономических отношений между двумя странами.

"По участию российской стороны в реализации проектов трех ТЭЦ в Казахстане – соответствующий документ будет сегодня подписан, ожидаем подписание. Будем расширять авиасообщение между странами. В частности, согласовано увеличение числа авиарейсов QAZAQ AIR в города Новосибирск и Челябинск", – заявил Серик Жумангарин.

Позже стало известно, что ТЭЦ планируется построить в Семее, Усть-Каменогорске и Кокшетау. 

9 ноября Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Акорде рассказал, какое значение имеет его официальный визит в Астану.

Читайте также

Казахстан Россия Байконур
Расширить сотрудничество на Байконуре предложил Путин
Смаилов призвал страны ОЭС снять административные барьеры
Смаилов призвал страны ОЭС снять административные барьеры
Переговоры Токаева и Путина в узком составе: что обсудили президенты
Переговоры Токаева и Путина в узком составе: что обсудили президенты
Мадина Мамырханова
Правительство РК Жумангарин Серик Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября
Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления