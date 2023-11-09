Три ТЭЦ в Казахстане могут построить россияне

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил, что ожидается подписание документов по участию российской стороны в реализации проектов трех ТЭЦ в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин отметил, что Россия является бесспорным лидером и одним из главных торговых партнеров Казахстана.

"Хочу еще раз акцентировать, что по итогам 2022 года объем двусторонней торговли между Казахстаном и Россией составил почти 20% от общего товарооборота Казахстана. За январь-август текущего года объем торговли составил 17 млрд долларов, превысив показатели за аналогичный период прошлого года. В топ-5 областей входят Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Западно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области, их товарооборот с Россией составляет 5,7 млрд долларов. Более трети торговли Казахстана с Россией приходится на приграничные регионы", – отметил он.

Указал он и на развитие торгово-экономических отношений между двумя странами.



"По участию российской стороны в реализации проектов трех ТЭЦ в Казахстане – соответствующий документ будет сегодня подписан, ожидаем подписание. Будем расширять авиасообщение между странами. В частности, согласовано увеличение числа авиарейсов QAZAQ AIR в города Новосибирск и Челябинск", – заявил Серик Жумангарин.

Позже стало известно, что ТЭЦ планируется построить в Семее, Усть-Каменогорске и Кокшетау.

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