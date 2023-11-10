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Законодательство РК

Усилить поддержку среднего бизнеса в Казахстане предложил Ашимбаев

Усилить поддержку среднего бизнеса в Казахстане предложил Ашимбаев Фото: gov.kz
Спикер Сената Маулен Ашимбаев на правительственном часе 10 ноября рассказал, что мешает развитию среднего бизнеса в Казахстане. Он предложил усилить инструменты поддержки действующих предприятий, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев отметил, что сегодня малые предприятия пользуются многими мерами поддержки, тогда как средние нуждаются в дополнительной стимуляции. При этом подавляющее большинство субъектов малого бизнеса действует в низкопроизводительных секторах. Доминирующим видом деятельности здесь остается торговля, которой занимаются порядка 35% всех предприятий малого бизнеса.

"Безусловно, торговля – важный сектор экономики. В то же время необходимо обеспечить рост числа МСБ, в частности, в обрабатывающем секторе. Быстрое увеличение численности субъектов малого предпринимательства в последнее время, по-видимому, в значительной степени является результатом дробления бизнеса в целях налоговой оптимизации. В то же время средний бизнес сегодня, можно сказать, почти стагнирует. Вклад средних предприятий в ВВП остается на уровне 2019 года – около 6%. При этом почти 30% предприятий среднего бизнеса в первом полугодии показывали убытки", – заявил спикер Сената.

Маулен Ашимбаев указал, что необходимо провести перенастройку мер поддержки бизнеса. 

"В настоящее время государственная поддержка в значительной степени ориентирована на субъектов малого предпринимательства и открытие нового бизнеса. Нам необходимо усиливать и инструменты, стимулирующие укрупнение и масштабирование эффективно действующих предприятий. Также целесообразно исключить перекосы в фискальной политике, мотивирующие предпринимателей на дробление бизнеса", – сказал Маулен Ашимбаев. 

По его словам, в стране необходимо продолжать работу по улучшению бизнес-климата.

"Есть ряд международных рейтингов, и по некоторым из них сегодня мы видим, что позиции РК ухудшаются. Здесь также остаются проблемы. НПП "Атамекен" обращает внимание, что отечественных предпринимателей сдерживает нехватка инженерной и индустриальной инфраструктуры, сложности при бизнес-планировании из-за контроля цен и экспортных запретов. Эти вопросы также требуют внимательного изучения. Остаются проблемы постоянного пересмотра субсидий – на это, в частности, жалуются фермеры", – резюмировал спикер Сената. 

8 ноября депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект по вопросам ведения бизнеса. Документ предусматривает сокращение неактуальных требований к предпринимателям.

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