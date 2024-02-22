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Законодательство РК

Как зомби выживают: Ашимбаев высказался о поддержке бизнеса

Ашимбаев высказался о поддержке бизнеса Фото: pexels
Спикер Сената Маулен Ашимбаев в Сенате 22 февраля указал на необходимость пересмотреть механизмы поддержки бизнеса в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев указал на так называемое исследование "Зима 23-24" Всемирного банка, касающееся экономики Казахстана.

"Там есть разделы, которые достаточно глубоко анализируют экономику, и в том числе состояние бизнеса. Это представляет интерес. Они несколько проблем нашего бизнеса и экономики указывают. В частности, о том, что у нас на протяжении 10 лет, с 2012 по 2022 год, фактически отсутствовала производительность факторов производства. То есть у нас была фактически нулевая производительность в экономике. Это же достаточно сильный показатель. Получается, что экономика как-то на плаву держалась, может быть, расширялась в каких-то направлениях, но в то же время у нее не было эффективности и производительности. Соответствующие цифры там приводятся, и я думаю, что правительство должно изучить эти данные", – сказал он.

Указал спикер и на то, что, согласно исследованию, за последние 10 лет в Казахстане уменьшились капиталовложения в отношении ВВП с 26% до 23%, то есть затраты на закупку основных средств.

"Если бизнес не делает капитальных вложений, в том числе наши крупные предприятия с участием государства, тогда о каком качественном развитии может идти речь? Очень интересный вывод в ней делают о том, что, с одной стороны, масштабная, но с другой стороны, негибкая государственная поддержка привела к появлению большого количества "зомби-компаний" в нашей стране. То есть они как зомби выживают и держатся на плаву благодаря государству, но они не развиваются и не идут вперед. То есть сегодня у нас бизнес – это такого рода компании, которые держатся на плаву, но не развиваются", – добавил спикер Сената. 

По его словам, состояние стагнации во многом поддерживает негибкая государственная поддержка.

"Наша государственная поддержка должна быть направлена на поддержку тех компаний, которые стремятся к росту и повышению производительности, к внедрению инновационных технологий, то есть к следующему циклу в своем развитии. Если этого не будет, то эти полуживые компании, которые на бюджетных тендерах сидят, какие-то субсидии получают, они не дают возможности для появления новых компаний. Государственная поддержка должна быть более гибкой, эффективной и действенной. Видимо, нужно перенастроить какие-то механизмы поддержки бизнеса, в том числе через фонд "Даму" и другие. Количество неэффективных и живущих только за счет бюджета предприятий, конечно, нельзя поддерживать, в конце концов, банкротство – это тоже механизм очищения экономики и возможность для появления новых компаний. Этого тоже нельзя бояться", – заверил Ашимбаев.

22 февраля депутаты Сената одобрили в первом чтении законопроект по вопросам ведения бизнеса. Документ направлен на упорядочение форм государственного контроля и надзора и в целом на снижение административной нагрузки на бизнес. 

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