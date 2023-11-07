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Стоит ли казахстанцам ожидать скачка цен на продукты накануне Нового года

Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты накануне Нового года Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты питания накануне Нового года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

О рисках роста цен на товары на Новый год Серик Жумангарин высказался на брифинге в правительстве 7 ноября 2023 года.

"Однозначно, многократного повышения цен ожидать не стоит", – сказал вице-премьер.

При этом он указал на то, что общемировая тенденция такая, что все страны практически гайки закручивают в рамках монетарной политики.

"Все борются с инфляцией. Во всех странах инфляция – сверх ожиданий. Мы – не исключение. Мы же в открытой стране живем, не закрытой. Но галопирующей инфляции не будет. В разы цены больше не будут (расти. – Прим. ред.), для этого все условия созданы. 19 товаров не случайно попали в список СЗПТ. В экономической теории, даже при ухудшении материального положения, люди эти товары будут покупать. И мы их под строгим контролем держим. Они, может, не такую большую роль играют в вопросе инфляции, как другие товары, но социальный эффект от них очень высокий. Мы даем себе в этом отчет. Эту группу товаров будем держать под особым контролем", – резюмировал Серик Жумангарин.

Ранее Серик Жумангарин объяснил, почему в Казахстане подорожали яйца.

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