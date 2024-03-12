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Сулейменов рассказал об ухудшающейся ситуации с инфляцией в Казахстане

Инфляция, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 10:36 Фото: Акорда
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на заседании правительства 12 марта сообщил о замедлении годовой инфляции в Казахстане. Однако темпы замедления сокращаются, сообщает корреспондент Zakon.kz.
"Годовая инфляция в феврале 2024 года замедлилась до 9,3%. На фоне снижения инфляции и инфляционных ожиданий Национальный банк в феврале снизил базовую ставку на 50 базовых пунктов, до 14,75%", – сообщил Сулейменов.

При этом он указал на то, что темпы замедления годовой инфляции сокращаются.

"Месячная инфляция за февраль 2024 года сложилась значительно выше среднеисторических значений. В феврале, помимо сезонных и административных факторов, ускорился рост цен на рыночные товары и услуги. В текущих условиях пространство для смягчения денежно–кредитной политики существенно ограничено. Складываемый баланс факторов инфляции, динамика ее текущих темпов обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на достигнутом уровне в рамках ближайших решений", – резюмировал он.

23 февраля 2024 года Национальный банк Казахстана (НБК) снова снизил базовую ставку с 15,25% до 14,75%. Позже председатель Национального банка Тимур Сулейменов объяснил такое решение.  

Мадина Мамырханова
Нацбанк РК Сулейменов Тимур
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