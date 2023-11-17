Смаилов пригласил иностранных инвесторов в Казахстан

Премьер-министр Алихан Смаилов 17 ноября выступил на Казахстанском круглом столе по глобальным инвестициям KGIR-2023, призвав иностранные компании активно вкладываться в казахстанскую экономику, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр отметил, что несмотря на текущие глобальные вызовы, экономика Казахстана стабильно растет. На региональном уровне на долю Казахстана приходится 70% иностранных инвестиций в Центральной Азии.

"В прошлом году общий объем прямых иностранных инвестиций вырос на 18%, до 28 млрд долларов. За шесть месяцев 2023 года в национальную экономику привлекли еще порядка 14 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Стабильность суверенного кредитного рейтинга страны подтверждают международные агентства Fitch, S&P и Moody’s". Алихан Смаилов

Однако это не предел, подчеркнул премьер. По его словам, перед правительством стоит масштабная задача по увеличению объема экономики к 2029 году до 450 млрд долларов, то есть в два раза. Привлечение инвестиций – ключевой фактор роста казахстанской экономики.

В рамках Национальной инвестиционной политики с учетом стандартов ESG Казахстан до 2029 года заинтересован в привлечении не менее 150 млрд долларов иностранных инвестиций, подчеркнул глава правительства.

"Приглашаем активно инвестировать в экономику Казахстана. На сегодняшнем форуме будет подписано более 20 коммерческих соглашений в различных отраслях экономики на общую сумму более 1,6 млрд долларов. Мы считаем, что эти документы являются ярким отражением взаимовыгодного сотрудничества и свидетельством интереса инвесторов к Казахстану. В этой связи правительство Казахстана готово углублять инвестиционные связи и реализовывать необходимые меры по совместному освоению новых рынков. Сегодняшний форум еще больше повысит сотрудничество и откроет новые возможности и перспективы". Алихан Смаилов

Премьер добавил, что в Казахстане внедряют новую регуляторную политику в сфере бизнеса. Уже сейчас, по его словам, исключили тысячи излишних требований. Новый Налоговый кодекс освобождает инвесторов в сфере обрабатывающей промышленности от уплаты налогов в первые три года. Разрабатывают новую комплексную программу поддержки малого и среднего предпринимательства. В рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" в ближайшие шесть лет планируют привлечь порядка 3 трлн тенге инвестиций.

"Заключены соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с 53 государствами. Сегодня граждане 83 стран имеют право на безвизовый въезд в Казахстан, а резиденты 109 государств могут оформить электронные визы. Кроме того, предусмотрены специальные инвесторские визы". Алихан Смаилов

Касым-Жомарт Токаев выступил с видеоприветствием на Казахстанском круглом столе по глобальным инвестициям KGIR-2023, отметив, что Казахстан, несмотря на геополитическую ситуацию, продолжает работу по привлечению инвестиций.

17 ноября 2023 года в Астане проходит Казахстанский круглый стол по глобальным инвестициям (KGIR-2023). В мероприятии принимает участие премьер-министр РК Алихан Смаилов. На мероприятие приглашены более 500 представителей ведущих международных компаний и отечественного бизнеса, инвесторов, авторитетных экспертов и лидеров общественного мнения.

