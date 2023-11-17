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Иностранные компании обновили контракты с Казахстаном на 1,6 млрд долларов

Иностранные инвесторы обновили контракты с Казахстаном на 1,6 млрд долларов Фото: primeminister.kz
В рамках VI Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям (KGIR) с участием премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялись церемонии награждения лучших иностранных инвесторов и подписания контрактов на реализацию новых проектов в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 ноября 2023 года рассказали в пресс-службе правительства РК.

На полях KGIR-2023 в присутствии премьер-министра подписано 26 меморандумов и коммерческих документов на сумму 1,6 млрд долларов в таких отраслях экономики, как АПК, ГМК, здравоохранение, легкая промышленность, машиностроение, образование, производство строительных смесей и химической продукции. Так:

  • компания Pfizer наладит в Казахстане производство инновационной пневмококковой вакцины Prevenar 20;
  • компания Çalık Holding построит в Костанайской области завод по переработке бобовых культур;
  • бизнес-конгломерат Alarko Holding заключил соглашение с акиматом Шымкента о строительстве теплиц;
  • Lasselsberger group построит комплекс по производству строительного клея и сухих смесей;
  • Roche планирует локализацию оригинальных биотехнологических лекарственных препаратов;
  • Işıklar Packaging построит завод по производству крафтовой бумажной упаковки;
  • Alstom откроет в Казахстане вагоноремонтное депо и головной сервисный центр по обслуживанию электровозов.

Также сообщается, что в текущем году награждение лучших инвесторов проходило по 10 номинациям в таких отраслях экономики, как здравоохранение, образование, энергетика, сельское хозяйство и другое.

В частности, были отмечены компании Knauf Group (долгосрочное партнерство), Wabtec Corporation (инвестиционная активность), Eni S.p.A. (устойчивое развитие), Honeywell (инновационное производство), Coca Cola Içecek Kazakhstan (социальная ответственность).

Кроме того, отраслевые награды вручены представителям:

  • АО "Aitas KZ" – за вклад в развитие потенциала АПК,
  • АО "Ordamed" – за вклад в развитие здравоохранения,
  • АО "Нобел АФФ" – за вклад в развитие фармацевтической отрасли,
  • Alarko Holding – за вклад в инфраструктурное развитие,
  • АО "Alageum Electric" – за вклад в развитие человеческого капитала.

На KGIR (Kazakhstan Global Investment Roundtable) ежегодно собираются руководители крупных промышленных предприятий, представители финансового сектора, политики и эксперты со всего мира. На мероприятие в текущем году прибыли представители Великобритании, Вьетнама, Германии, Канады, Катара, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции, Чехии и ряда других стран.

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Смаилов пригласил иностранных инвесторов в Казахстан

Ранее Алихан Смаилов выступил на Казахстанском круглом столе по глобальным инвестициям KGIR-2023, призвав иностранные компании активно вкладываться в казахстанскую экономику. Подробнее по ссылке выше.

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