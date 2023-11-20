Аренда офисов бьет рекорды: какие крупнейшие международные компании разместились в Алматы

За последнее время офисный рынок главного делового центра страны – Алматы – претерпевает ощутимые изменения. Согласно результатам исследования агентства BrightRich, уровень вакантных площадей сократился до 1,7%, что свидетельствует о дефиците свободных офисных помещений в южной столице.

Как стало известно Zakon.kz, по итогам III квартала 2023 года доля свободных площадей по Алматы составляет 3%. Вакантных помещений с отделкой в Казахстане практически нет – их доля в общем объеме офисного предложения составляет всего 1,2%.

Фото: Zakon.kz

Именно высокий уровень деловой активности обусловливает высокий спрос на коммерческую недвижимость в Алматы. Основной интерес к офисным площадям в первом квартале 2023 года демонстрировали международные компании, а также серьезные проекты из стран СНГ.



Одним из ключевых событий в офисной жизни алматинцев стало строительство нового офиса "Яндекса" в бизнес-центре "Нурлы Тау". Его площадь внушительна – 5,23 тыс. кв. м. Эта арендная сделка оформлена как самая масштабная на рынке коммерческой недвижимости в текущем году, подчеркивая важность рынка для "Яндекса".

Стоит отметить и других крупных участников офисного рынка. Так, компания Chevron арендовала в БЦ Koktem Grand офис площадью 1,26 тыс. кв. м. Нельзя не выделить Kaspi – еще одна значимая компания, активно формирующая ландшафт бизнес-центров в Алматы. Их участие в развитии офисной инфраструктуры подчеркивает растущую роль Казахстана в региональном бизнесе и экономике.

Свои офисы в Алматы открыли такие компании, как Honeywell, Fortescue, Tinkoff и inDrive. В числе новых арендаторов замечены такие бренды, как французский производитель овощных консервов Bonduelle, IT-компания и разработчик мобильных игр Playrix, крупный китайский производитель медоборудования Mindray Medical International Limited, китайский Power China SEPCO1, специализирующийся на проектировании и строительстве инфраструктуры для производства и передачи электроэнергии, а также многие другие.

Неотъемлемой частью положительного влияния крупных игроков на офисном рынке является их вклад в общее экономическое состояние страны. В первой половине 2023 года ВВП Казахстана продемонстрировал рост на 5%, что стало максимальным показателем за последние десять лет. Прогнозы Агентства по кредитным рейтингам (АКРА) свидетельствуют о том, что в период с 2023 по 2025 год ВВП страны будет увеличиваться на 4-5% ежегодно.

По словам экономиста Марата Абдурахманова, Алматы, как город, так и остался экономической столицей страны, притягательной для многих компаний из-за рубежа.

"Если сравнивать общую картину с ситуацией в прошлом, то мы видим, что сегмент недорогих офисов постепенно уходит в сегмент более дорогих, а малый бизнес уходит в онлайн-сервисы без офисов. При наличии большого спроса, тем не менее, имеется много помещений, которые переделывают под нужды массового спроса. Если 20 лет назад средняя стоимость 1 м² офисов класса А начиналась от 15 долларов за кв. м, то сейчас она существенно выросла", – отметил Марат Абдурахманов.

Экономист добавил, что с учетом текущей ситуации это свидетельствует о нескольких фактах: наличии в Алматы удобств для этих компаний, благоприятном климате только для крупных компаний, при котором мелкие и небольшие компании, снимающие офисы до 100 м², не учитываются в статистике. Кроме того, рост спроса связан с наличием достаточного количества потенциального персонала.

Участие крупных компаний в офисном рынке Казахстана не только является двигателем экономического роста, но и способствует диверсификации структуры экономики страны, придавая ей устойчивость и конкурентоспособность в глобальном масштабе.