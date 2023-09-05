Как выглядит после капремонта Дом офицеров в Алматы

В Алматы завершили капитальный ремонт кровли здания и подземного подвального помещения Дома офицеров общей площадью 5,5 тыс. кв. м. Об этом 5 сентября 2023 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

При этом из информации ведомства следует, что ремонтные работы, которые начали в летний период, были завершены еще в прошлую пятницу, 1 сентября.

"Устранена течь на площади возле здания, которая одновременно служит кровлей подвального помещения, относящегося к зданию Дома офицеров. Крыша здания и подвального помещения протекала последние пять лет. Для проведения гидроизоляции было временно демонтировано плиточное покрытие. В настоящий момент плитка установлена на место". Пресс-служба акимата Алматы

Также в ведомстве показали, как выглядит после капремонта Дом офицеров.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также власти южной столицы объяснили, почему в Доме офицеров провели капремонт.

"В здании находится действующий военно-исторический музей. В связи с этим было принято решение о проведении капитального ремонта кровли за счет средств спонсора". Пресс-служба акимата Алматы

Дом офицеров – это памятник архитектуры, представляющий историческую ценность для Алматы. Он находится на балансе АО "Казахстан ГИС Центр" (подведомственной организации Министерства обороны РК).