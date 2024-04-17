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МВФ прогнозирует резкий рост экономики Казахстана в 2025 году

МВФ, Казахстан, экономика, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 12:14 Фото: Zakon.kz
Международный валютный фонд выпустил очередной доклад "Перспективы развития мировой экономики" (World Economic Outlook), в котором повысил прогноз темпов глобального экономического роста в 2024 году до 3,2%, сообщает Zakon.kz.

В докладе, в частности, говорится, что "Экономическая активность в мире оказалась на удивление устойчивой во время глобальной дефляции в 2022-2023 годах. Темпы ее роста стабильны, а инфляция снижается почти так же быстро, как росла".

Тем не менее не все государства еще отошли от кризиса последних четырех лет. Многие развивающиеся страны с низким уровнем дохода все еще пытаются оправиться от последствий пандемии.

МВФ, экономика, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 12:14

Фото: imf.org

При этом следует ожидать, что глобальная инфляция в 2024 году снизится со среднегодового уровня 6,8% до 5,9% в 2024 году и до 4,5% в 2025 году.

Особую тревогу МВФ вызывает рост цен на нефть, вызванный конфликтами в Украине и на Ближнем Востоке.

Особо в докладе выделены две страны – Китай и Россия. Относительно КНР МВФ полагает, что в 2024 году экономический рост замедлится с 5,2% до 4,6%. В России прогнозируется рост экономики до 3,2%.

Что касается Казахстана, то эксперты МВФ ожидают рост экономики в 2024 году до 3,1%. А вот в 2025 году возможен скачок до 5,6% на фоне расширения Тенгизского месторождения, где запасы нефти составляют 3,2 млрд тонн.

МВФ, экономика, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 12:14

Фото: imf.org

Между тем не все экономические специалисты согласны с таким прогнозом по Казахстану. Так, главный аналитик одного из инвестиционных банков страны Санжар Калдаров высказывает мнение, что прогнозы МВФ являются слишком пессимистичными.

"Несмотря на задержку расширения производственных мощностей на Тенгизском месторождении, поддержку экономике в текущем году, на наш взгляд, будут оказывать дальнейшая стабилизация инфляции, благоприятные цены на нефть свыше $80 за баррель, а также реализация запланированных инфраструктурных проектов".Санжар Калдаров

С другой стороны, неблагоприятные климатические события, которые затронули большинство регионов страны и ущерб от которых, вероятно, будет значительным, спад налоговых поступлений с начала года, неопределенность в отношении объемов добычи нефти и вливаний из Нацфонда увеличивают риски для дальнейшего поступательного роста экономики, считает аналитик.

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