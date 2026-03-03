77,6 млн долларов за год: какая страна "заваливает" Казахстан цветами

Сегодня, 3 марта 2026 года, в Бюро национальной статистики (БНС) рассказали, из каких стран Казахстан импортирует цветы, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, за 12 месяцев 2025 года Казахстан импортировал 10 954 тонны срезанных цветов и бутонов на сумму 77,6 млн долларов. В 2024 году объем был выше на 1,4 тыс. тонн.

"Главный поставщик – Эквадор. Оттуда поступает 41,9% от всего объема импортируемых цветов (4586 тонн)". Бюро национальной статистики

Также, согласно статданным, крупные объемы завозятся в Казахстан из:

Китая – 2678 тонн.

Нидерландов – 1702 тонны.

Колумбии – 778 тонн.

Кении – 739 тонн.

"Всего в прошлом году цветы поставлялись из 45 стран мира. Преимущественно в Казахстан завозились розы – 6219 тонн". Бюро национальной статистики

