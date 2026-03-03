#Референдум-2026
Общество

77,6 млн долларов за год: какая страна "заваливает" Казахстан цветами

Букеты, цветы, подарочные букеты, флористика, флористы, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 11:29 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 3 марта 2026 года, в Бюро национальной статистики (БНС) рассказали, из каких стран Казахстан импортирует цветы, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, за 12 месяцев 2025 года Казахстан импортировал 10 954 тонны срезанных цветов и бутонов на сумму 77,6 млн долларов. В 2024 году объем был выше на 1,4 тыс. тонн.

"Главный поставщик – Эквадор. Оттуда поступает 41,9% от всего объема импортируемых цветов (4586 тонн)".Бюро национальной статистики

Также, согласно статданным, крупные объемы завозятся в Казахстан из:

  • Китая – 2678 тонн.
  • Нидерландов – 1702 тонны.
  • Колумбии – 778 тонн.
  • Кении – 739 тонн.
"Всего в прошлом году цветы поставлялись из 45 стран мира. Преимущественно в Казахстан завозились розы – 6219 тонн".Бюро национальной статистики

Ранее в Бюро национальной статистики назвали точную численность населения Казахстана. Согласно статданным, по состоянию на 1 февраля 2026 года численность казахстанцев достигла 20 518 005 человек.

