Смаилов: Решение о новом акционере АМТ примут до конца ноября

Премьер-министр РК Алихан Смаилов в кулуарах Сената 23 ноября рассказал, когда станет известен новый акционер АО "АрселорМиттал Темиртау", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алихан Смаилов сообщил, что сейчас правительство ведет работу по определению нового акционера АМТ.

"Мы себе ставили дедлайн – до конца ноября завершить юридическое оформление этой сделки, и мы к этому идем. Дай бог, чтобы ничего не случилось форс-мажорного. На следующей неделе, думаю, завершим, и после этого мы вас проинформируем", – заверил премьер-министр.

При этом глава Кабмина отметил, что для выкупа предприятия не будут использовать бюджетные средства.

"Не будут использованы средства государства, будут привлечены средства инвесторов. За счет средств инвестора мы выкупим обратно у Миттала данное предприятие. Предварительное соглашение мы заключали еще месяц назад. Теперь нам нужно подписать заключительный договор купли-продажи, мы планируем это сделать на следующей неделе. Пока не подписан этот договор, мы не можем сообщить, кто инвестор, но после этого мы обязательно проинформируем. Инвестор казахстанский", – сказал Алихан Смаилов.

Позже первый заместитель премьер-министра Роман Скляр добавил, что решение по новому инвестору АМТ огласят до 30 ноября.

"Должны быть подписаны все соответствующие документы между АМТ и национальным инвестором. После этого уже будет разработана программа реанимации предприятия. Реконструкции необходимо подвергнуть ряд объектов. Но главная задача – это улучшения в области промышленной безопасности, потому что нет ничего важнее жизни людей. Второй момент – это экологические мероприятия, которые инвестор должен сделать, и на третьем месте – социальные вопросы, вопросы заработной платы и социального обеспечения. Кроме того, моногород Темиртау, где проживают порядка 150 тыс. человек, тоже нуждается в поддержке этого предприятия", – заявил Роман Скляр.

Роман Скляр добавил, что новым собственником АМТ станет крупный национальный инвестор, который способен вложить необходимые средства в развитие предприятия.

Ранее министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил, что решение о выборе нового акционера "АрселорМиттал Темиртау" пока не приняли.