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Законодательство РК

Алихан Смаилов: Я не приемлю насилия в отношении женщин

Алихан Смаилов: Я не приемлю насилия в отношении женщин Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов в кулуарах Сената 23 ноября высказался о возможности ужесточения закона о бытовом насилии в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алихан Смаилов напомнил, что закон о профилактике бытового насилия приняли еще в 2009 году. Казахстан стал первой страной в СНГ, где утвердили такой правовой акт.

Премьер-министр подчеркнул, что решительно осуждает любые проявления бытового насилия.

"Я не приемлю какого-либо насилия в отношении женщин. Тем более я и сам в семье воспитываю детей – дочерей, и мне хотелось бы, чтобы они не думали о своей безопасности. И в будущем жили без какого-либо бытового насилия в их отношении", – заявил Алихан Смаилов.

Премьер-министр напомнил, что 12-13 октября в правительство внесли законопроект по правам женщин и защите детей. Он содержит более 90 поправок, в том числе направленных на усиление ответственности за бытовое насилие. Эти предложения в большинстве своем получили поддержку и сейчас находятся на согласовании в государственных органах. В ближайшее время законопроект внесут в Мажилис.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточили наказания за бытовое насилие.

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