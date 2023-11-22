Шарлапаев: Решение о смене акционера АМТ пока не приняли

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в кулуарах Мажилиса 22 ноября высказался о смене акционера АО "АрселорМиттал Темиртау", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Каната Шарлапаева, принято ли решение по смене акционера АМТ.

"Как вы знаете, обсуждению этого вопроса мы посвятили буквально полторы-две недели назад два часа времени в правительстве. Пока сейчас новой информации у меня нет, как только она появится, мы обязательно выйдем и все расскажем", – заверил министр.

Он предостерег журналистов от дальнейших вопросов по этой теме, попросив дать правительству возможность сосредоточиться и завершить процесс смены инвестора.

Ранее Канат Шарлапаев сообщал, что не может раскрывать условия сделки по передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" новому инвестору.