Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Шарлапаев: Решение о смене акционера АМТ пока не приняли

Шарлапаев: Решение о смене инвестора АМТ пока не приняли Фото: ArcelorMittal
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в кулуарах Мажилиса 22 ноября высказался о смене акционера АО "АрселорМиттал Темиртау", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Каната Шарлапаева, принято ли решение по смене акционера АМТ.

"Как вы знаете, обсуждению этого вопроса мы посвятили буквально полторы-две недели назад два часа времени в правительстве. Пока сейчас новой информации у меня нет, как только она появится, мы обязательно выйдем и все расскажем", – заверил министр.

Он предостерег журналистов от дальнейших вопросов по этой теме, попросив дать правительству возможность сосредоточиться и завершить процесс смены инвестора.

Ранее Канат Шарлапаев сообщал, что не может раскрывать условия сделки по передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" новому инвестору. 

Читайте также

Названы регионы Казахстана с самыми низкими и высокими зарплатами
Сколько зарабатывают в регионах Казахстана
СМИ: 1,5 трлн тенге возьмут из ЕНПФ на модернизацию объектов энергетики
СМИ: 1,5 трлн тенге из ЕНПФ направят на модернизацию энергетических объектов
В Казахзстане утвердили комплексный план по развитию машиностроительной отрасли на 5 лет
В Казахстане утвердили комплексный план по развитию машиностроительной отрасли на пять лет
Мадина Мамырханова
АрселорМиттал Канат Шарлапаев Министерство промышленности и строительства Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Бразилия-Аргентина: фанаты подрались до матча, Месси и Родригу сцепились во время игры
Бразилия – Аргентина: фанаты подрались до матча, Месси и Родригу сцепились во время игры
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают зарплату с 1 сентября
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления