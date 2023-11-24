Бизнес-омбудсмен ответил на критику в адрес предприятий по установке автоматической системы мониторинга

Омбудсмен по правам бизнеса Рустам Журсунов на Экологическом форуме, организованном информационной системой "Параграф" и "Fortune partners", рассказал, почему только семь из 91 предприятия успели на сегодня установить автоматические системы мониторинга, сообщает Zakon.kz.

Рустам Журсунов сообщил, что добропорядочный бизнес заинтересован в минимизации экологических воздействий. Но им сейчас, по его словам, не хватает четких правил игры.

"Мы, как и любые другие субъекты правоотношений, играем по правилам – когда принимаются конкретные нормативно-правовые акты, бизнес начинают упрекать: "Семь лет назад было сказано". Но это то же самое, что вам семь лет назад говорили – установи сотовую связь. А какой формат – 3G? 4G? Или 5G, не знаете. А это, по сути, стройка, так? И прежде чем открыть финансирование, бизнесу необходимо составить проект, предТЭО, ТЭО, ПСД, после этого открыть финансирование и покупать оборудование. А когда говорят: "Поставь то, сам не знаю, что", вы будете вкладывать деньги? Какие датчики, какие уловители? Здесь же очень много вопросов, а это бизнес, и это деньги", – заявил он.

Поэтому, по его словам, из 91 источника всего семь установили автоматические системы мониторинга.



"Это процесс, это стройка, вы же школу за два месяца не сможете построить, поэтому здесь зачастую идет лукавство. Второе, надо учитывать, что внедрение такой системы потребует пересмотра и санкций, потому что в КоАП, даже если ты два раза подряд превысил (нормативы по выбросам. – Прим. ред.), а это будет передаваться в режиме онлайн, безальтернативно будет остановлено производство. Приставляете? Какие грамм, два или три и автоматическая система сразу будет выдавать и, соответственно, под риском стоят все предприятия и никто не может этого понять, что если вы требуете установки АСУ, то вы и порядок, размер санкций должны пересматривать", – добавил омбудсмен.

При этом он отметил, что речь не идет о том, что их нужно снизить, а нужно исходить в зависимости от степени общественной опасности и объема выбросов.

"Если на два грамма вылетело больше, считать это или нет? То есть это влечет за собой достаточно серьезные последствия – об этом как раз говорит бизнес. Бизнес не против, бизнес просто хочет понятных и честных правил игр, а у нас зачастую лукавство смешивается с популизмом, а виноват бизнес. А мы не можем сделать чуда за два дня. Я за эволюционный путь развития – надо взять этапы и реально посмотреть по каждому предприятию и спросить: "Ты на каком этапе, у тебя есть ТЭО, ПСД, ты закупил оборудование?" и из этих данных исходить. А сейчас мы из нормативного переходим, грубо говоря, в понятийное обсуждение – по сути, все нарушители уже сейчас с 1 января 2023 года, давайте тогда всех закроем? Нет, не могут, и начинаются понятийные разговоры, а это коррупция, а нужно просто сесть и честно проговорить, кому сколько времени требуется: "Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе", – сказал Журсунов.

24 ноября депутат Мажилиса Едил Жанбыршин призвал внедрить автоматическую систему мониторинга на предприятиях РК.