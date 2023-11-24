Депутат: В Мажилис поступают опасные для экологии предложения

Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек на Экологическом форуме, организованном информационной системой "Параграф" и "Fortune partners", рассказал о том, какие опасные для экологии предложения поступают депутатам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бакытжан Базарбек сообщил, что когда интересы бизнеса и населения совпадают, необходимо сделать все возможное, чтобы защитить права граждан в сфере экологии, не ущемляя при этом бизнес.

"Мы семь месяцев в Мажилисе, и уже поступают непонятные предложения со стороны бизнеса в ущерб экологии. Это как можно рассматривать? Например, разрабатывать карьеры на территории особо охраняемых природных зон без ОВОС (оценки воздействия на окружающую среду. – Прим. ред.), без общественных слушаний, без экологического разрешения. И что обидно, за этим стоит отдельный государственный орган", – сказал Бакытжан Базарбек.

Депутат заявил, что мажилисмены стараются отсеивать такие предложения при рассмотрении тех или иных законодательных инициатив. Он попросил бизнес и экологическое сообщество поддержать парламентариев в части компетенций.

Ранее на Экологическом форуме депутат Едил Жанбыршин призвал внедрить автоматическую систему мониторинга на предприятиях.