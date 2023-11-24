Депутат призвал внедрить автоматическую систему мониторинга на предприятиях РК

Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин на Экологическом форуме, организованном информационной системой "Параграф" и "Fortune partners", заявил, что в Казахстане надо ускорить внедрение автоматической системы мониторинга на крупных предприятиях, чтобы решить проблему выбросов, сообщает Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин сообщил, что депутаты провели несколько выездных заседаний по этому вопросу.

"Выехали в Экибастуз, рассматривали вопросы не только энергетики, но и экологии. Выезжали в Темиртау, полностью рассматривали вопросы промышленной безопасности, экологической безопасности, вопросы энергетики. И недавно съездили в Атырау, потому что это самый проблемный регион – очень большая нагрузка не только на окружающую среду, но и на население. Там очень много онкологии, других болезней, некоторые крупные предприятия находятся в черте города. Например, АНПЗ прямо в городе находится", – отметил депутат.

Мажилисмен указал, что с 1 января 2023 года крупные предприятия должны были установить автоматизированную систему мониторинга. Но эту систему до сих пор не наладили.



"Если мы хотим конкретно узнать, какая нагрузка идет и какие выбросы, то в первую очередь мы должны знать фактические данные. Без этого мы не можем управлять ни отходами, ни выбросами, ни стоками. Это должны фиксировать современные приборы, ведь если это химическая или нефтеперерабатывающая промышленность, то там очень много таких химических элементов, которые влияют на здоровье населения, особенно канцерогенов. Не везде это фиксируется… Никто (не фиксирует. – Прим. ред.), хотя в проекте есть, а приборов у них еще нет. Поэтому мы не знаем, какие выбросы идут от источников. Я думаю, концептуально нужно пересмотреть эти вещи: надо устанавливать всем современные приборы и четко надо фиксировать", – отметил Едил Жанбыршин.

В противном случае, по словам депутата, будет расти нагрузка на систему здравоохранения.



"Вы посмотрите, здравоохранение на лечение рака легких тратит около 60 млрд тенге ежегодно из госбюджета. А на лечение заболеваний органов дыхания тратится около 300 млрд тенге ежегодно. Такая нагрузка идет на здравоохранение. Я понимаю бизнес, но здоровье людей дороже. Поэтому мы здесь должны четко сказать: есть в Экологическом кодексе принцип "Загрязнитель платит", значит, пусть платит или устанавливает нормальные фильтры. Везде в Европе, в Австралии, в Венгрии суперсовременные фильтры стоят, и никакого выброса нет, запаха нет. В Германии ни одна ТЭЦ не выбрасывает, как у нас. Да, идет белый дым, но там все чисто, потому что они заставляли устанавливать новые технологии, с другой стороны – штрафуют... Мы не допустим, если кто-то хочет лоббировать для себя какие-то нормы в Экокодексе, для себя удобные. Мы слышим, что крупные предприятия хотят сделать для себя преференции, этого не будет ", – почеркнул мажилисмен.

Позже в кулуарах форума Едил Жанбыршин заявил, что в Казахстане надо ускорить внедрение автоматической системы мониторинга и специальных станций, чтобы были реальные данные о промышленных выбросах.

"Сейчас нет четкого мониторинга, поэтому чтобы знать реальную ситуацию в городе или вокруг предприятия, нужно поставить специальные станции и приборы, которые будут четко фиксировать предельную концентрацию вредных веществ. Без этого мы не можем четко сказать, есть ли выбросы сверх нормативов. Если будет выясняться, то будем штрафовать. Штрафы очень большие. Предприятия всегда заявляют, что они чистые и "зеленые". Если предприятие хочет быть конкурентоспособным, позиционировать себя "зеленым", то оно должно ставить эти технологии для своей промышленности. С одной стороны – кнут, но и пряник должен быть. То есть вот, ребята, вам база технологий – получайте разрешение, работайте. А если нарушите, не ставите технологии, то вам будет кнут. В настоящее время предусмотренные в КоАП штрафы достаточно высокие. Когда мы будем видеть, что они выбрасывают, тогда мы и будем штрафы ставить соответствующие", – резюмировал депутат.

6 сентября 2023 году президент поручил новому министру экологии Ерлану Нысанбаеву взять на особый контроль реализацию Плана по снижению выбросов крупными предприятиями, а также внедрение автоматизированных систем мониторинга выбросов на этих объектах.



24 августа Касым-Жомарт Токаев на заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС Плюс" предложил объявить 2024 год Годом экологии в ШОС.

