В Казахстане выделили 30 млрд тенге на погашение задолженности по субсидиям животноводам

Правительство Казахстана выделило дополнительно 30 млрд тенге на развитие племенного животноводства. Соответствующее постановление подписал премьер-мнистр Алихан Смаилов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении главы правительства за 27 ноября 2023 года, эта мера позволит закрыть задолженности по субсидиям перед животноводами.

Согласно документу, Министерству сельского хозяйства выделили 30 млрд тенге для перечисления бюджетам Абайской, Жетысуской, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской и Cеверо-Казахстанской областей в виде целевых текущих трансфертов на субсидирование развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства.

Согласно приложению к настоящему постановлению, больше всего – 7,8 млрд тенге – выделили акимату Акмолинской области. 5 млрд тенге направили в Жамбылскую область, 4,5 млрд – в ВКО, почти 1 млрд для животноводов ЗКО.

Министерству сельского хозяйства поручено принять необходимые меры, а Минфину обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств.

В целом в текущем году на субсидирование агропромышленного комплекса Правительством из всех источников выделены 494 млрд тенге. В ближайшее время планируется выделение дополнительно 30 млрд тенге на инвестиционное субсидирование и субсидирование процентной ставки по кредитам и лизингу.

7 ноября 2023 года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров объявил о завершении уборочной кампании в Казахстане. По его словам, 2023 год выдался непростым для аграриев.