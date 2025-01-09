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Общество

Сенатор предложил создать центр беспилотной авиации в Казахстане

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 13:50 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сенатор Нурторе Жусип 9 января 2025 года в своем депутатском запросе обратился к правительству с предложением обратить особое внимание на ключевые проблемы гражданской авиации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул необходимость тесного взаимодействия Министерства транспорта и Министерства науки и высшего образования для разработки и реализации комплексных мер, направленных на повышение безопасности и конкурентоспособности отрасли.

"Сегодня мы сталкиваемся с рядом серьезных вызовов, таких как слабая инфраструктура аэропортов, высокие цены на топливо и авиабилеты, а также недостаточное количество предложений от бюджетных авиаперевозчиков. Но особенно остро стоит вопрос подготовки специалистов. Глобальные тренды, включая цифровизацию, использование искусственного интеллекта и беспилотных систем, требуют качественно нового подхода в обучении. Мы должны обеспечить Академию гражданской авиации всем необходимым для подготовки кадров мирового уровня", – отметил Нурторе Жусип.

Сенатор предложил ряд конкретных мер для улучшения ситуации. В частности, речь идет о проведении сертификации Академии гражданской авиации по стандартам EASA и создании центра беспилотной авиации для подготовки специалистов, отвечающих требованиям времени.

"Необходимо также обеспечить развитие инфраструктуры Академии, включая строительство специализированного аэродрома, обновление и расширение учебно-лабораторной базы, а также оснащение современными тренажерами. Ввести норму целевого финансирования, предусматривающую отчисления от доходов за использование воздушного пространства на развитие авиационной отрасли. Этот подход можно позаимствовать из успешной практики обязательных инвестиций в науку в сфере недропользования", – озвучил он. 

Нурторе Жусип предложил также создать конкурентные условия для преподавателей, включая повышение квалификации и привлечение ведущих отечественных и зарубежных экспертов для обучения и предоставить Академии гражданской авиации особый статус, что подчеркнет ее стратегическую роль в подготовке специалистов для отрасли

19 декабря 2024 года депутат Андрей Лукин предложил обучать казахстанских студентов на военных кафедрах за рубежом. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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