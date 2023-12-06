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О новом авиаперевозчике, который будет летать в Казахстане, рассказал Ластаев

Какой новый авиаперевозчик появится в Казахстане Фото: freepik
Вице-министр транспорта Талгат Ластаев 6 декабря рассказал, какая новая авиакомпания может вскоре появиться на рынке Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Талгата Ластаева, сегодня этот вопрос обсуждают с представителями иностранных авиакомпаний.

"Вы знаете, что переговоры – это сложно прогнозируемый процесс, но могу сказать однозначно, что интерес к нашему рынку авиаперевозок со стороны международных игроков сейчас определенно есть", – сказал вице-министр транспорта.

На уточняющий вопрос о том, авиаперевозчик из какой страны будет летать в Казахстане, он ответил: "Из Юго-Восточной Азии".

"Мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее. Потому что на это влияет очень много факторов", – добавил Талгат Ластаев.

О том, что в Казахстане может появиться новая авиакомпания, стало известно в июне 2023 года. По словам Марата Карабаева, который тогда был министром индустрии и инфраструктурного развития, а ныне руководит Министерством транспорта, авиакомпания будет осуществлять рейсы внутри страны.

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