Общество

Смогут ли астанчане летать на отдых в Боровое, рассказали в Минтранспорта

отдых, Астана, туризм , фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 15:55 Фото: КГУ "Туристский информационный центр "Visit Aqmola"
Вице-министр транспорта Талгат Ластаев на пресс-конференции в правительстве 9 декабря 2025 года рассказал о перспективах развития малой авиации в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Талгат Ластаев отметил, что активно развиваются сейчас внутриобластные авиамаршруты.

"Сейчас три новых аэродрома в процессе строительства – в следующем году будут завершены. Это Зайсан, Ушарал, Катон-Карагай. Также Балхаш, Урджар, Кендерли. И вот эти туристические дестинации активно развиваются, соответственно, получит развитие малоая авиация, региональная авиация", – добавил он.

Вице-министр не исключает возможности появления таких маршрутов в Боровое.

"Речь шла о заказных, чартерных маршрутах. То есть это небольшие воздушные суда, которые могли бы курсировать между Астаной и курортом Боровое – для того, чтобы можно было на самолете комфортно и быстро долететь. То есть в принципе такая возможность есть – институционально никаких проблем с этим нет. Парк расширяется, я думаю, что такие маршруты будут расширяться", – подчеркнул Талгат Ластаев.

Ранее вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал о рисках роста цен на авиабилеты в случае отмены невозвратных билетов.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
