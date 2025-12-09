Смогут ли астанчане летать на отдых в Боровое, рассказали в Минтранспорта

Фото: КГУ "Туристский информационный центр "Visit Aqmola"

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев на пресс-конференции в правительстве 9 декабря 2025 года рассказал о перспективах развития малой авиации в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Талгат Ластаев отметил, что активно развиваются сейчас внутриобластные авиамаршруты. "Сейчас три новых аэродрома в процессе строительства – в следующем году будут завершены. Это Зайсан, Ушарал, Катон-Карагай. Также Балхаш, Урджар, Кендерли. И вот эти туристические дестинации активно развиваются, соответственно, получит развитие малоая авиация, региональная авиация", – добавил он. Вице-министр не исключает возможности появления таких маршрутов в Боровое. "Речь шла о заказных, чартерных маршрутах. То есть это небольшие воздушные суда, которые могли бы курсировать между Астаной и курортом Боровое – для того, чтобы можно было на самолете комфортно и быстро долететь. То есть в принципе такая возможность есть – институционально никаких проблем с этим нет. Парк расширяется, я думаю, что такие маршруты будут расширяться", – подчеркнул Талгат Ластаев. Ранее вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал о рисках роста цен на авиабилеты в случае отмены невозвратных билетов.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: