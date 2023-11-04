Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр 4 ноября на брифинге рассказал, что правительство готово к критике в адрес нового инвестора "АрселорМиттал Темиртау", сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Романа Скляра, в настоящее время задача правительства состоит в возрождении былой славы "АрселорМиттал Темиртау", но к критике со стороны общественности и журналистов они готовы.

"Критика всегда будет. За это вас и называют четвертая власть, работа такая критиковать. Любое действо, если придет иностранный инвестор - страна плохая или еще что-то, наш инвестор, скажете некрасивый или еще что-то. Все может быть. Если серьезно говорить, наша задача возродить былую славу предприятия. Вернуть людям уверенность в завтрашнем дне". Роман Скляр

При этом он акцентировал внимание на состоянии, в котором сейчас находится предприятие.

"То состояние, в котором предприятие сейчас находится - морально-психологический климат в многотысячном коллективе, когда они видят, как воруют, Камазами увозят, это недопустимо. Инвестором, который вкладывает средства лишь в поддержание производства, чтобы оно не закрылось совсем, "инвестором" можно назвать с большой натяжкой. Зачем нам такой инвестор нужен. Расстаться с ним нужно в правовом поле". Роман Скляр

Ранее он рассказал, что "АрселорМиттал Темиртау" выкупит казахстанский инвестор. Также Роман Скляр сообщил, что привлекут к ответственности всех, кто виновен в трагедии на шахте Костенко в Карагандинской области.



Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.

После ЧП в шахте им. Костенко глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Затем в правительстве заявили, что уже достигли предварительной договоренности с акционерами АМТ, а также отметили, что "завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана". Позднее "АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана.

31 октября глава правительства Алихан Смаилов сообщил о завершении сделки по передаче АМТ в пользу Казахстана.