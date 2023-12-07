Казахстан будет экспортировать замороженное мясо в Иран

Казахстан договорился об экспорте замороженного мяса в Иран. До этого производители могли поставлять в Иран только охлажденную говядину, со сроком хранения до 3 дней, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий меморандум подписали в Тегеране 3 декабря 2023 года.

Фото: пресс-служба МСХ РК

"Данный документ открывает новые экспортные пути для поставок замороженного мяса отечественных животноводов. До этого времени казахстанские производители могли поставлять в Иран только охлажденную говядину, срок хранения которой – до 3 дней". Пресс-служба МСХ РК

Стороны договорились о следующем:

Ветеринарно-санитарные требования к импорту для казахстанской замороженной говядины без костей.

Иранская сторона предоставит ветеринарно-санитарные требования к импорту замороженной бескостной говядины из Казахстана.

О включении иранских молочных компаний в Реестр третьих стран, имеющих права импортировать на территорию Евразийского экономического союза (далее-ЕАЭС) и Республику Казахстан.

Казахстанская сторона готова сотрудничать о включении иранских молочных предприятий в Реестр в третьих стран имеющих права импортировать молочную продукцию на территорию ЕАЭС и Казахстана, после проведения аудита и совместной инспекции с участием инспекторами ЕАЭС и Казахстана, ветеринарную службу Ирана и молочные предприятия Ирана.

Научные документы, касающиеся срока годности свежего мяса крупного рогатого скота в вакуумной упаковке

По просьбе казахстанской стороны увеличить срок годности свежего мяса крупного рогатого скота в вакуумной упаковке с 3 до 16 дней иранская сторона запросила у казахстанской стороны научные документы, касающиеся срока годности. Ветеринарная организация Ирана рассмотрит представленные документы в техническом комитете по импорту и экспорту.

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В начале ноября 2023 года аналитики подсчитали, что цены на мясо и мясные продукты в Казахстане выросли почти на 9% за год. При этом потребление мяса в стране растет.