В Минсельхозе рассказали, подорожает ли мясо в Казахстане

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы в кулуарах Сената 20 февраля 2025 года рассказал, как планируется стимулировать производство мяса в Казахстане, чтобы не допустить дефицита и последующего роста цен, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер озвучил, что по итогам прошлого года произведено более 1,1 млн тонн мяса.

"Это полностью покрывает наши потребности в мясе – говядине и баранине. Если смотреть по итогам прошлого года, то объем производства увеличился примерно на 4%, в том числе говядины – более чем на 2%. Данные меры позволяют нам полностью обеспечить потребности населения в мясе, поэтому факторов повышения цены на мясо за счет производства мы пока не видим. Мы видим высокий спрос со стороны Узбекистана, и именно этим был вызван рост цены", – рассказал Ермек Кенжеханулы.

Вице-министр отметил, что за последнюю неделю цена стабилизировалась, и дальнейших факторов повышения цены пока не прогнозируется.

"На сегодняшний день рассматривается выделение льготного финансирования под 5% годовой ставки на оборотные цели для животноводов. Эта мера позволит дополнительно стимулировать производство мяса в стране. Сейчас ориентировочная цена на говядину составляет 2700-3000 тенге за килограмм", – продолжил Ермек Кенжеханулы.

11 февраля 2025 года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал, что повышение цен на мясо в Казахстане связано с высоким спросом со стороны Таджикистана и Узбекистана. На тот момент цена говядины составляла около 3500 тенге за килограмм.