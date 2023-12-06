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Продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса предложил депутат

Продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса предложил депутат Фото: unsplash
Депутат Мажилиса Аскар Садыков на пленарном заседании палаты 6 декабря 2023 года предложил продлить на 2024 год мораторий на проверку бизнеса в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Аскар Садыков сообщил, что введенный главой государства в 2019 году на три года, и в последующем продленный еще на год, мораторий на проведение проверок и профилактического контроля с посещением субъектов малого и микробизнеса в стране, оказал ощутимую поддержку предпринимателям в разгар пандемии коронавируса и последующий посткарантинный период.

"Благодаря данному решению малый и микробизнес в стране смог не только выстоять в этот сложный для страны и мира период, но и вновь встать на ноги. Согласно официальным данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, если в 2019 году малый и микробизнес был подвергнут проверкам более 128 тыс. раз, то в 2020 году их количество сократилось в пять раз. Таким образом, введение моратория стало одной из эффективных мер со стороны государства по поддержке бизнеса, направленных на усиление роли данного сектора экономики", – отметил депутат.

Указал он и на поручение президента принять реальные меры по поддержке среднего бизнеса.

"Среднее предпринимательство, составляя всего 0,2% от общего числа субъектов МСБ, формирует до 20% производства в данной сфере. Однако практически все меры господдержки сегодня направлены на малый и микробизнес, включая вышеуказанный мораторий на проверки. Для поддержки среднего бизнеса практически ничего нет. Поэтому даже успешные малые предприятия не хотят переходить в средний бизнес. В связи с приближающимся сроком истечения моратория, предприниматели выражают обеспокоенность о возможном возврате тех времен, когда контролирующие органы буквально "кошмарили" своими проверками", – подчеркнул Аскар Садыков.

В этой связи мажилисмен предложил рассмотреть вопрос о продлении моратория на проверки предпринимателей на 2024 год.

Кроме того, Аскар Садыков считает целесообразным распространить мораторий на проверки также и на средние предприятия.

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