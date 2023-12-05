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Токаев утвердил бюджет Казахстана на 2024-2026 годы

Токаев утвердил бюджет Казахстана на 2024 – 2026 годы Фото: pixabay
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2024- 2026 годы", сообщает Zakon.kz.

Закон разработан на основе прогноза социально-экономического развития страны до 2028 года.

Большая часть республиканского бюджета направлена на полную реализацию государственных и социальных обязательств, развитие регионов.

5,4 трлн тенге предусмотрено на выплату индексированных пенсий и пособий. Для поддержки семей период ухода за ребенком продлен до 1,5 лет. На эти цели на следующий год запланировано 93,3 млрд тенге. 

2,4 трлн тенге направят на развитие системы здравоохранения, в том числе на реализацию национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения".

На развитие сферы образования, в том числе реализацию национального проекта "Комфортная школа", выделят 1,7 трлн тенге. В рамках проекта планируют построить 369 школ. На повышение заработной платы воспитателям детских садов на 30% в бюджете заложили 96 млрд тенге.

На развитие регионов в республиканском бюджете предусмотрено более 7 трлн тенге (около 30% от общего объема расходов).

Кроме того, из резерва правительства дополнительно выделили 15 млрд тенге на реализацию программы "Ауыл-Ел бесігі" и около 38 млрд тенге – на модернизацию социальной и инженерной инфраструктуры в регионах.

На трудоустройство граждан в рамках программы повышения доходов населения на 2024 год запланировали 3,5 трлн тенге.

На развитие реального сектора экономики направят 2,8 трлн тенге. Из них на поддержку предпринимательства – 1,2 трлн тенге.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы".

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