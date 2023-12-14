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Испания наладит производство удобрения в Актау и полиэтилена в Атырауской области

Испания наладит производство удобрения в Актау и полиэтилена в Атырауской области Фото: primeminister.kz
Испанская компания построит новый аммиачно-карбамидный комплекс в Актау. На данный момент разработана проектная документация, сообщает Zakon.kz

По информации пресс-службы премьера, Алихан Смаилов приветствовал сотрудничество компании Tecnicas Reunidas. Он отметил, что строительство комплекса позволит наладить выпуск новой для Казахстана продукции – карбамида. Это уникальное азотосодержащее удобрение, подходящее практически для любого грунта. 

А второй проект - строительство масштабного комплекса по производству полиэтилена внесет существенный вклад в дальнейшую диверсификацию казахстанской экономики.

"Мы приветствуем сотрудничество компании Tecnicas Reunidas с “КазАзотом” и “КазМунайГазом” в рамках разработки проектной документации нового аммиачно-карбамидного комплекса в Актау, а также производства полиэтилена в Атырауской области", - сказал Алихан Смаилов. 

В свою очередь представитель испанской компании Хуан Лиадо выразил удовлетворение возможностью поработать в Казахстане и поблагодарил за оказываемую поддержку. 

Было отмечено, что Испания является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана в Европейском союзе. В частности, товарооборот между странами в прошлом году вырос на 42%.

Вместе с тем особые перспективы открываются в инвестиционном сотрудничестве. В целом с 2005 года испанскими компаниями в Казахстан вложено порядка $300 млн. В республике широко представлены ведущие испанские бренды, среди которых Maxam, Inditex, Pronovias и другие.

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