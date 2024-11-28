Когда в Казахстане наладят производство собственных газовых баллонов

Заместитель директора департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и строительства Аскар Тамаев 28 ноября 2024 года на пресс-конференции в СЦК сообщил, что с нового года в стране будет запущено производство газовых баллонов, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил Аскар Тамаев, заинтересованность в организации производства и сервисного обслуживания газовых баллонов проявляют дочерние организации АО "Казахстан Инжиниринг": АО "Тыныс" и АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения". При действующих производственных мощностях они могут обеспечить производство бытовых газовых баллонов в количестве 65-70 тыс. в год.

"В случае необходимости увеличения производственных мощностей АО "Казахстан Инжиниринг", а также Министерство промышленности и строительства готовы проработать вопрос по привлечению других предприятий к производству бытовых газовых баллонов", – сказал Аскар Тамаев.

Он уточнил, что первый казахстанский газовый баллон будет изготовлен в январе 2025 года, а работу по замене изношенных газбаллонов на новые планируется провести с 2025 по 2028 годы.

По словам чиновника, компания "Казахстан Инжиниринг" готова организовать утилизацию старых газовых баллонов на своих площадках с последующей переработкой для использования в качестве сырья в машиностроительной отрасли.

Министерством промышленности и строительства разработан проект постановления правительства, утверждающий план действий по организации производства утилизации бытовых газовых баллонов в Казахстане на 2025-2028 годы. Документ направлен в государственные органы для согласования.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют производить и утилизировать газовые баллоны.