Названы ключевые факторы в развитии экономики Казахстана

Казахстан активно продвигается в направлении устойчивого развития, стремясь удвоить объем экономики к 2029 году. Развитие обрабатывающей промышленности и поддержка МСБ могут стать ключевыми факторами в достижении плана, передает Zakon.kz.

По данным Finprom.kz, доля обрабатывающей промышленности (13,4%) в структуре ВВП Казахстана практически выровнялась с долей добывающим сектором (14,5%). Этот факт свидетельствует о постепенном смещении экономики страны от сырьевой модели к активному развитию индустрии обработки.



За первые 10 месяцев 2023 года отмечается существенный рост объемов переработки алюминия на 20%, возросших с 34,1 тыс. тонн до 41 тыс. тонн, а также переработки меди – на 4%, увеличившейся с 6,1 тыс. тонн до 6,4 тыс. тонн. Стоит отметить, что в соответствии с законом "О промышленной политике" внедрен механизм обеспечения сырьем внутренних переработчиков по цене ниже уровня биржевых котировок. Также крупные компании активно расширяют свои обязательства в поддержке переработчиков, включая создание пояса малого и среднего бизнеса (МСБ), регулирование закупок недропользователей и принятие дополнительных обязательств.

Помимо обрабатывающей промышленности, стратегическими приоритетами в реализации политики диверсификации экономики является и активное развитие МСБ. Финансовая поддержка МСБ в Казахстане ежегодно растет, выражаясь в форме субсидий и гарантий со стороны государства.

"К примеру, общий объем финансовой поддержки от национального холдинга "Байтерек" в текущем году достигает 2,3 трлн тенге. Результаты первых шести месяцев 2023 года свидетельствуют о росте доли МСБ в валовом внутреннем продукте (ВВП) до 36,4%, а количество занятого населения в секторе МСБ увеличилось до 4,3 млн человек", – говорится в сообщении.

Параллельно этому, улучшены условия государственной программы поддержки предпринимательства "Экономика простых вещей". Внесены дополнения, включающие новые виды обрабатывающей промышленности и определяющие 20 ключевых секторов экономики, для которых срок субсидирования увеличен до 7 лет. Также внедрены дополнительные меры поддержки для субъектов социального предпринимательства и другие стимулы.

Правительство Казахстана уделяет особое внимание и улучшению инвестиционного климата в стране. В частности, для поощрения инвестиций в этот сектор введены налоговые льготы для новых производств на протяжении 3 лет и освобождение от НДС при импорте технологического оборудования, отсутствующего в стране. Также предусмотрены дополнительные механизмы инвестиционных договоров для заключения соглашений на индивидуальных условиях с крупными инвесторами.

По официальным данным, в текущем году планируется ввод в эксплуатацию 291 проекта в несырьевых секторах на общую сумму 1,6 трлн тенге, в том числе в обрабатывающей промышленности – 170 проектов, общей стоимостью более 800 млрд тенге. На следующий год запланировано более 400 проектов с общей суммой в 4,6 трлн тенге.

Все предпринимаемые шаги, описанные выше, нацелены на достижение заявленной президентом Казахстана Касым-Жомарта Токаева стратегической цели – удвоить объем национальной экономики до 450 млрд долларов к 2029 году. Для успешной реализации этой цели крайне важно обеспечить ежегодный экономический рост не менее 6%.

По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), к концу текущего года ожидается, что ВВП Казахстана составит 259,3 млрд долларов, что представляет собой увеличение на 15% по сравнению с 2022 годом.

В перспективе, к 2028 году, ожидается достижение объема в 354,7 млрд долларов. Эти числа являются ключевыми этапами на пути к выполнению стратегического плана по увеличению экономического потенциала страны.